Le S&P 500 pourrait afficher des rendements modérés dans les mois à venir en raison des inquiétudes liées aux dépenses dans le domaine de l'IA - BCA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Les trois principaux indices boursiers américains en hausse, emmenés par le Dow

* Le secteur des biens de consommation discrétionnaire arrive en tête des hausses du S&P 500; celui de l'énergie enregistre la plus forte baisse

* Le STOXX 600 reste pratiquement inchangé

* Les cours du pétrole reculent de 6 % à >, l’or progresse; le dollar et le bitcoin sont en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans s'établissait en dernière heure à 4,89 %

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LE S&P 500 POURRAIT ENREGISTRER DES RENDEMENTS MODÉRÉS DANS LES MOIS À VENIR EN RAISON DES INQUIÉTUDES LIÉES AUX DÉPENSES EN IA - BCA

BCA Research prévoit des rendements inférieurs à la moyenne pour le S&P 500 au cours des un à trois prochains mois, reflétant des perspectives plus prudentes pour les actions américaines.

Dans une note publiée vendredi, la société de courtage a déclaré recommander une légère position « sous-pondérée » sur les actions mondiales, arguant que le ralentissement de la croissance économique et les attentes de bénéfices élevées pourraient rendre les marchés vulnérables à des déceptions.

Son modèle d’ « MacroQuant » prévoit des rendements boursiers globalement stables pour le S&P 500 dans les mois à venir et s’attend à une hausse de la volatilité des marchés.

Ces perspectives prudentes font suite à une forte vague de ventes sur les valeurs technologiques la semaine dernière, qui a pesé sur l’ensemble de Wall Street, les résultats décevants d’Amazon AMZN.O , d’Alphabet GOOGL.O et d’Intel INTC.O ayant alimenté les craintes selon lesquelles le boom des dépenses en IA deviendrait de plus en plus coûteux et pourrait ne pas générer de rendements suffisants.

« Parallèlement, le boom des dépenses d’investissement dans l’IA semble de plus en plus fragile. À moins d’une croissance rapide du chiffre d’affaires, il sera difficile d’empêcher les bénéfices du secteur technologique de s’essouffler », ont écrit Peter Berezin, économiste en chef de BCA, et d’autres analystes dans une note récente.

La société de courtage a souligné que les marges bénéficiaires des entreprises américaines restent proches de leurs plus hauts niveaux historiques, alors même que les analystes continuent de prévoir une forte croissance des bénéfices. Dans le même temps, la croissance du PIB nominal ralentit et la hausse des pressions salariales pourrait peser sur les marges si la croissance du chiffre d’affaires venait à s’affaiblir.

Bien que BCA ne prévoie pas d’effondrement imminent des dépenses liées à l’IA, elle estime que le cycle d’investissement entre dans sa phase finale. La demande d’infrastructures d’IA reste solide, les GPU étant toujours en pénurie, mais la société s’attend à un contexte de marché plus volatil, accompagné de hausses boursières plus modestes.

Le modèle privilégie actuellement les secteurs défensifs américains tels que les services publics , la santé et les biens de consommation de base, par rapport aux segments plus cycliques du marché.

(Kanishka Ajmera)

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