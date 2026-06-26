Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtent à enregistrer une baisse hebdomadaire alors que les valeurs du secteur des semi-conducteurs reculent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,08 %, S&P 500 +0,23 %, Nasdaq +0,28 %

* OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l'année prochaine, selon un rapport

* L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie s'apprête à connaître sa pire semaine depuis mars 2025

* Les gains des secteurs de la santé et des biens de consommation courante compensent la faiblesse du secteur technologique

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Shashwat Chauhan et Joel Jose

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient vendredi à enregistrer des pertes hebdomadaires, les fabricants de puces électroniques traversant une période difficile après une progression spectaculaire ce trimestre, les investisseurs s'interrogeant sur les valorisations élevées et les répercussions des dépenses massives des entreprises en matière d'IA.

Les trois principaux indices ont affiché une évolution modérée dans un marché agité. Le Nasdaq s’apprêtait à enregistrer une baisse de plus de 4 % sur la semaine et le S&P 500 .SPX s’apprêtait à reculer de plus de 1 %, les fabricants de puces en pleine expansion restant sous pression malgré les solides résultats publiés par Micron Technology MU.O , la coqueluche du marché.

Le fabricant de puces mémoire a reculé de 2,2 % après avoir bondi de plus de 15 % lors de la séance précédente. D’autres valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment Advanced Micro Devices AMD.O et Nvidia NVDA.O , étaient également en difficulté.

Ben Fulton, directeur général de WEBs Investments, a attribué la faiblesse des actions du secteur des semi-conducteurs à des prises de bénéfices, expliquant qu’« il y a actuellement des opérations spéculatives à court terme qui créent beaucoup de chaos sur le marché ».

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 4,1 %, s’apprêtant à enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire depuis plus d’un an. L’indice a bondi de plus de 87 % depuis le début de l’année, porté par les espoirs d’une demande insatiable en matière d’IA.

L’action Apple AAPL.O a légèrement progressé de 0,7 % après avoir chuté de 6,1 % lors de la dernière séance, sa plus forte baisse journalière depuis plus d’un an, après que la société a augmenté jeudi les prix de l’ , de l’iPad et du MacBook afin de compenser la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

L’inflation américaine a dépassé les 4 % en mai — une première depuis trois ans — selon les données publiées jeudi, alors que la guerre avec l’Iran a fait grimper les prix de l’énergie, entretenant la possibilité d’une hausse des taux de la Fed.

Alors que les cours du pétrole ont fortement reculé avec l’apaisement des tensions au Moyen-Orient, la décision surprise d’Apple d’augmenter ses prix a ravivé les craintes inflationnistes.

« Nous avons observé une dynamique similaire pendant la pandémie, lorsque les perturbations de la chaîne d’approvisionnement avaient limité l’accès aux semi-conducteurs. Aujourd’hui, nous assistons à un choc d’offre comparable, provoqué cette fois-ci par la mémoire, ce qui génère une nouvelle pression inflationniste », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

À 12 h 35 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 42,18 points, soit 0,08 %, à 51 962,80, le S&P 500 .SPX gagnait 17,25 points, soit 0,23 %, à 7 374,74 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 70,60 points, soit 0,28 %, à 25 429,21.

Une information selon laquelle OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine a également pesé sur l’appétit pour le risque dans le secteur technologique.

Certaines pertes ont été compensées par les secteurs défensifs, notamment celui de la santé .SPXHC , en hausse de 2,4 %, et celui de la consommation discrétionnaire .SPLRCD , qui a progressé de 1,7 %.

La récente volatilité des marchés a poussé les investisseurs vers des secteurs négligés, susceptibles de bénéficier de l’apaisement des craintes inflationnistes et de perspectives de croissance plus solides.

L'apaisement des tensions au Moyen-Orient a également contribué à propulser l'indice Dow Jones des valeurs vedettes, qui devrait enregistrer une hausse de 1 % cette semaine, vers des niveaux records.

Les investisseurs s’attendaient à un volume de transactions important vendredi pour refléter les changements apportés aux indices Russell, notamment la reclassification de méga-capitalisations comme Microsoft et l’ajout « accéléré » de SpaceX au Russell 1000.

Dans le même temps, les inquiétudes liées aux taux d’intérêt ont persisté, les traders anticipant une hausse de 25 points de base et estimant à près de 27 % la probabilité d’une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Une enquête a montré que la confiance des consommateurs américains s’était redressée par rapport aux plus bas historiques enregistrés en juin, même si les ménages restaient préoccupés par le coût élevé de la vie.

ON Semiconductor ON.O a chuté de 23 % après avoir annoncé avoir conclu un accord pour acquérir Synaptics SYNA.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars. L’action Synaptics clôturait en baisse de 0,8 %.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,55 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,76 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 26 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 5 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 184 nouveaux plus hauts et 131 nouveaux plus bas.