Le S&P 500 et le Nasdaq restent stables alors que les investisseurs attendent des avancées dans le processus de paix au Moyen-Orient

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* Indices: le Dow Jones en hausse de 0,42 %, le S&P 500 stable, le Nasdaq en baisse de 0,15 %

* GlobalFoundries chute après l'annonce de la vente de parts par Mubadala

* Zscaler s'effondre après des prévisions pessimistes pour le quatrième trimestre

* Goldman Sachs relève ses prévisions de fin d'année pour le S&P 500 à 8 000 points

(Mise à jour avec les commentaires des analystes et les cours) par Twesha Dikshit et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq ont évolué dans la morosité mercredi, dans un marché agité, les investisseurs restant prudents dans l'attente de progrès dans les négociations au Moyen-Orient.

La Maison Blanche a démenti les informations diffusées par la télévision d'État iranienne selon lesquelles Téhéran rétablirait la navigation dans le détroit d'Ormuz dans un délai d'un mois en échange d'un retrait militaire américain et de la levée du blocus naval.

Les indices se sont néanmoins négociés à des niveaux proches de leurs plus hauts historiques. Le Dow Jones a légèrement progressé, soutenu par une rotation vers les valeurs de la santé et de la consommation. Toutefois, un recul des valeurs du secteur des semi-conducteurs a pesé sur le Nasdaq, fortement orienté vers les technologies.

« Après une telle envolée des marchés, je ne suis pas surpris qu'il y ait une petite pause », a déclaré Sean Clark, directeur des investissements chez Clark Capital Management Group.

« Il y a beaucoup d'éléments positifs à prendre en compte en ce moment. Même si les valeurs les plus performantes sont vraiment tirées par la technologie, l'IA et les thèmes liés à l'IA, je ne négligerais pas le fait que l'ensemble du marché participe également. »

À 11 h 35 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 212,62 points, soit 0,42 %, à 50 674,30, l'indice S&P 500 .SPX perdait 3,67 points, soit 0,05 %, à 7 515,45 et l'indice Nasdaq Composite .IXIC perdait 39,32 points, soit 0,15 %, à 26 616,86.

Sept des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en territoire positif, l' .SPLRCD des biens de consommation discrétionnaire menant la danse avec une hausse de près de 2 %.

L'indice de la santé .SPXHC a progressé de 0,7 %, tandis que celui des biens de consommation de base .SPLRCS a gagné 1,5 %.

Dans le même temps, l'indice S&P 500 de l'énergie .SPNY a reculé de 1,2 %, suivant la baisse des cours du pétrole qui a atteint 5 %. Les valeurs technologiques .SPLRCT ont perdu 1 % après avoir atteint un plus haut historique mardi.

Les valeurs des semi-conducteurs ont reculé après une forte remontée. Intel INTC.O et Marvell Technology MRVL.O ont chacune chuté de plus de 4 %, tandis que Qualcomm .QCOM a perdu 9,2 %.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a perdu 2,7 %, le géant des puces Nvidia NVDA.O reculant de 2,3 %.

Zscaler ZS.O a chuté de 31 % après que la société de sécurité cloud a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre inférieures aux attentes.

L'action JPMorgan JPM.O a chuté de 3,3 % après que son directeur général, Jamie Dimon, a déclaré que les dépenses pour l'année pourraient être supérieures de 1 milliard de dollars aux estimations précédentes. Ces baisses ont pesé sur l'indice financier.

Parmi les autres titres en mouvement, l' GFS.O de GlobalFoundries a chuté de 11,6 % après que Bloomberg News a rapporté que l'actionnaire majoritaire Mubadala Investment Company cherchait à lever 1,91 milliard de dollars via une vente en bloc non enregistrée d'actions GFS.

Bath & Body Works BBWI.N a bondi de 12,3 % après avoir annoncé des ventes et un bénéfice au premier trimestre supérieurs aux attentes, tandis qu'Abercrombie and Fitch ANF.N a progressé de 11,3 % après avoir publié un bénéfice trimestriel solide .

LES RÉSULTATS STIMULENT LES MARCHÉS, LES DONNÉES SONT ATTENDUES

Une saison des résultats solide et des prévisions de croissance d'environ 29 % en glissement annuel au premier trimestre ont soutenu la reprise à Wall Street.

Goldman Sachs a relevé ses prévisions de fin d'année 2026 pour le S&P 500 de 7 600 à 8 000 points, invoquant la vigueur persistante des bénéfices des entreprises.

Les marchés se tourneront ensuite vers les données de l'indice des dépenses de consommation des ménages, attendues jeudi. Cet indicateur clé de l'inflation utilisé par la Réserve fédérale pourrait fournir de nouveaux indices sur l'orientation future de la politique monétaire sous la houlette du nouveau président Kevin Warsh.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse dans un rapport de 1,4 pour 1 à la Bourse de New York et de 1,24 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 36 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 6 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 139 nouveaux plus hauts et 52 nouveaux plus bas.