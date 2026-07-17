Le S&P 500 et le Nasdaq reculent alors que la chute du secteur des semi-conducteurs se poursuit ; Netflix est en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Évolution mitigée des indices: le Dow Jones reste stable, le S&P 500 recule de 0,6 % et le Nasdaq de 1,3 %

* Netflix recule après des prévisions de bénéfices décevantes pour Wall Street

* Intuitive Surgical recule en raison d'inquiétudes liées à la couverture d'assurance

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé vendredi, les investisseurs réévaluant la hausse de cette année alimentée par l'IA, ce qui a accentué la vague de ventes sur les valeurs des semi-conducteurs, tandis que l'annonce d'un nouveau modèle d'IA en provenance de Chine a encore pesé sur le moral des marchés.

Après une progression fulgurante qui a propulsé les principaux indices boursiers à des niveaux records, les investisseurs ont commencé à se détourner des titres des semi-conducteurs, très prisés, en raison des inquiétudes concernant l'ampleur des dépenses liées à l'IA.

Dans l'ensemble, les valeurs des semi-conducteurs ont prolongé la tendance baissière de la séance précédente, le poids lourd Nvidia NVDA.O reculant de 1,4 %.

Cette baisse, combinée à une hausse en début de séance d’Apple AAPL.O , a permis au fabricant de l’iPhone de devancer Nvidia et de devenir brièvement l’entreprise la plus e au monde en termes de capitalisation boursière.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 1,8 % et s’apprêtait à connaître sa pire semaine depuis mars. Cet indice a perdu plus de 20 % par rapport à son plus haut historique atteint fin juin.

« On a vraiment l’impression que ce mouvement est largement tiré par les valeurs du secteur des semi-conducteurs, ce qui pèse un peu plus sur le moral des investisseurs en général », a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez City Index.

La start-up chinoise spécialisée dans l’IA Moonshot a dévoilé Kimi K3, un modèle de 2 800 milliards de paramètres qu’elle présente comme le plus grand modèle d’IA à poids ouvert au monde, ce qui renforce les inquiétudes des investisseurs quant à la capacité des dépenses colossales engagées par les géants du secteur à produire des résultats tangibles.

« La dernière évolution en date est la concurrence des modèles open source en Chine, qui a suscité certaines craintes sur le plan concurrentiel », a déclaré Angelo Kourkafas, stratège senior en investissements mondiaux chez Edward Jones Investments.

« Il semblerait que certaines offres rivalisent avec les performances d’Anthropic et d’OpenAI… ce qui contribue peut-être aujourd’hui à expliquer en partie cette faiblesse qui a commencé en Asie. »

Les trois principaux indices s’apprêtaient à enregistrer des pertes hebdomadaires, le démarrage encourageant des résultats du deuxième trimestre et les données d’inflation modérées ayant été éclipsés par les inquiétudes concernant le secteur des semi-conducteurs.

Netflix NFLX.O a annoncé des prévisions de résultats pour le troisième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street, entraînant une chute de 9 % du titre du géant du streaming. Ces pertes ont lourdement pesé sur le secteur des services de communication .SPLRCL , qui a reculé de 2,4 %.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a progressé de 1,30 point pour atteindre 18,03, son plus haut niveau depuis plus d'une semaine.

À 10 h 10 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 4,56 points, soit 0,01 %, à 52 557,53, le S&P 500 .SPX a perdu 43,71 points, soit 0,58 %, à 7 490,05 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 323,79 points, soit 1,25 %, à 25 558,15.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a atteint son plus bas niveau depuis trois semaines en début de séance, avant de regagner une partie de ses pertes.

Les risques liés au conflit au Moyen-Orient ont continué de peser lourdement, les États-Unis ayant frappé des ponts et un aéroport en Iran, et Téhéran ayant riposté en frappant une centrale électrique et une usine de dessalement au Koweït.

La confiance des consommateurs américains a toutefois atteint en juillet son plus haut niveau depuis cinq mois , mais cette hausse est probablement temporaire, car la recrudescence des tensions entre les États-Unis et l’Iran fait grimper les prix de l’essence.

Parmi les autres titres qui ont fait parler d’eux, l’action d’Intuitive Surgical ISRG.O a chuté de près de 11,4 % après que le fabricant de dispositifs médicaux a maintenu inchangées ses prévisions de croissance pour la procédure da Vinci et averti que les modifications apportées aux régimes d’assurance pourraient retarder la prise en charge des patients.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,24 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,55 pour 1 au Nasdaq.