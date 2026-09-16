Le S&P 500 et le Nasdaq progressent tandis que le pétrole recule à la veille de la réunion de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les principaux indices américains affichent des résultats mitigés; le Nasdaq et le S&P 500 en hausse, le Dow Jones en baisse

* Le secteur technologique en tête des hausses du S&P 500; celui de l'énergie est le plus en retrait

* L'indice Euro STOXX 600 progresse d'environ 0,4 %

* Le dollar progresse légèrement; l'or gagne environ 1 %; le bitcoin recule; le pétrole brut américain perd environ 2,5 %

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,97 %

16 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse

LE S&P 500 ET LE NASDAQ EN HAUSSE TANDIS QUE LE PÉTROLE RECULE À L'APPROCHE DE LA RÉUNION DE LA FED

Après avoir reculé lors de six des sept dernières séances, le S&P 500 .SPX et le Nasdaq .IXIC progressaient mercredi, alors que les cours du pétrole baissaient et que les rendements obligataires reculaient, les investisseurs attendant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d’intérêt prévue plus tard dans la journée.

Alors que les contrats à terme sur le pétrole se maintiennent au-dessus de la barre des 100 dollars, le brut américain recule de plus de 2 % ce mercredi, les informations selon lesquelles l’Arabie saoudite proposerait des cargaisons supplémentaires de brut via Oman ayant apaisé les craintes concernant des perturbations de l’approvisionnement.

Les opérateurs tablent sur une probabilité d’environ 93 % que la Fed relève ses taux d’intérêt de 25 points de base à 14 h (heure de l’Est) (19 h 00 GMT), à l’issue de la réunion de deux jours du Comité fédéral de l’open market (FOMC).

Les investisseurs suivront ensuite la conférence de presse du président de la Fed, Kevin Warsh, afin de connaître son point de vue sur l’économie et d’obtenir des indices sur les futures décisions de politique monétaire.

Par ailleurs, les données publiées mercredi ont été mitigées. Les prix à l’importation américains ont bondi en août, sur fond de hausses soutenues des coûts du capital et des biens de consommation, ce qui laisse présager une nouvelle accélération de l’inflation dans les mois à venir.

Pourtant, les ventes au détail américaines ont rebondi en août, les ménages ayant intensifié leurs achats de véhicules automobiles et fait le plein de fournitures scolaires, renforçant ainsi la résilience de l’économie malgré l’inquiétude croissante des consommateurs face à une inflation élevée. Les ventes au détail ont bondi de 1,2 % le mois dernier, contre des prévisions des économistes de 0,8 %, après une baisse révisée de 0,5 % en juillet, selon le Bureau du recensement du département du Commerce, qui avait initialement fait état d’une baisse de 0,6 % en juillet.

Toutefois, la confiance des constructeurs immobiliers américains a chuté en septembre à son plus bas niveau depuis un an, la hausse des taux hypothécaires freinant la demande de logements, selon une enquête publiée mercredi.

Parmi les 11 principaux secteurs du S&P 500, la plupart progressent, le secteur technologique .SPLRCT menant la danse, tandis que le secteur de l'énergie .SPNY est à la traîne. Du côté des technologies, les puces électroniques sont le moteur de la hausse, l'indice des semi-conducteurs PHLX .SOX affichant une progression de 1,8 %. Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Intel INTC.O figurent parmi les principaux moteurs de la hausse du S&P.

Voici votre ENQUÊTE matinal à 10 h 10 (heure de l'Est) (et à 14 h 10 GMT):

(Sinéad Carew)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS:

LE DOW TESTE UNE LIGNE CLÉ AVANT LA DÉCISION DE LA FED CLIQUEZ ICI

LA HAUSSE DES TAUX NE COMPROMETTRA PAS LES RÉSULTATS CLIQUEZ ICI

UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED METTRA-T-ELLE FIN AU MARCHÉ HAUSSIER? CLIQUEZ ICI

LA CHASSE-BIÈRE: UN INDICATEUR D'INFLATION TRÈS ALLEMAND CLIQUEZ ICI

L'ACCENT EST MIS SUR LES ASPECTS POSITIFS CLIQUEZ ICI

AVANT L'OUVERTURE: LÉGÈRE HAUSSE PRUDENTE CLIQUEZ ICI

WARSH EN CONFLIT AVEC L'ADMINISTRATION TRUMP CLIQUEZ ICI