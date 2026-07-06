Le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce au rebond du secteur des semi-conducteurs

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* Évolution mitigée des indices: le Dow Jones recule de 0,1 %, le S&P 500 progresse de 0,7 % et le Nasdaq de 1,4 %

* O'Reilly Automotive recule après l'annonce d'une offre d'achat sur la division automobile de Genuine Parts

* Broadcom en hausse après avoir prolongé son accord d'approvisionnement en puces avec Apple jusqu'en 2031

* Microsoft va supprimer 4 800 emplois; son action recule

(Mise à jour avec les cours de l'après-midi) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq ont progressé lundi grâce au rebond des valeurs du secteur des puces électroniques, Broadcom s'appréciant après avoir prolongé son partenariat avec Apple, tandis que les investisseurs se tournaient vers le début de la saison des résultats du deuxième trimestre.

Le Dow .DJI a brièvement atteint un nouveau record intrajournalier en début de séance avant de s'inverser de tendance. L'indice des valeurs vedettes avait enregistré jeudi un record de clôture.

L' AVGO.O de Broadcoma grimpé de 4 % après que le fabricant de puces et Apple AAPL.O se sont mis d'accord pour prolonger leur accord jusqu'en 2031 afin de développer et de fournir une gamme de puces sur mesure.

Le secteur des technologies de l'information du S&P 500

.SPLRCT a progressé de 1,9 %, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a gagné 3,8 %, se redressant après deux séances consécutives de baisse.

Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix 000660.KS devrait faire son entrée au Nasdaq dans le courant de la semaine.

Du côté des données économiques, l'Institute for Supply Management a indiqué que son indice des directeurs d'achat dans le secteur non manufacturier avait légèrement reculé à 54,0 le mois dernier, conformément aux prévisions.

À 12 h 17 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 58,93 points, soit 0,11 %, à 52 841,14, le S&P 500 .SPX a progressé de 52,99 points, soit 0,71 %, à 7 536,23, et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 361,98 points, soit 1,40 %, à 26 194,77.

Les trois principaux indices ont chacun progressé d'environ 2 % la semaine dernière, alors même que les valeurs des semi-conducteurs restaient volatiles après avoir été le principal moteur de la reprise boursière de cette année.

Les marchés ont interprété la récente vigueur des secteurs de la santé, de l'industrie et de la finance comme un signe que la reprise pourrait s'étendre au-delà des secteurs des puces électroniques et de l'intelligence artificielle.

« Le mouvement de hausse généralisée est toujours bien vivant. Je pense que les secteurs qui avaient été laissés pour morts pendant la guerre avec l'Iran vont continuer à surperformer et à attirer les acheteurs », a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC.

Alors que la publication desrésultats du deuxième trimestres'accélère en fin de mois, celle-ci constituera un nouveau test pour les marchés. Delta Air Lines DAL.N et PepsiCo PEP.O devraient publier leurs résultats dans le courant de la semaine .

L'action Microsoft a reculé de 1,6 % après que la société a annoncé qu'elle allait supprimer environ 2,1 % de ses effectifs, soit quelque 4 800 emplois.

« Le marché semble indiquer que Microsoft ne peut pas se permettre l'ensemble de ses dépenses d'investissement et qu'il n'y a pas encore de retour sur investissement clair. Par conséquent, le fait de licencier du personnel plutôt que de modérer les dépenses d'investissement est perçu comme un élément négatif », a déclaré M. Hayes.

Les investisseurs ont légèrement revu à la baisse leurs anticipations concernant une hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine plus tarddans l'année, après la publication la semaine dernièred'un rapport sur l'emploi plus décevant que prévu .

Les opérateurs estiment désormais à 23 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base lors de la réunion de la banque centrale du 29 juillet, contre environ 30 % une semaine plus tôt, selon l'outil FedWatch du CME.

Les paris en faveur d'une politique restrictive avaientaugmenté après la réunion de la Fed du mois dernier , la première sous la présidence de Kevin Warsh. Le compte-rendu de cette réunion doit être publié mercredi.

Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, a déclaré lundi que les indications prospectives pouvaient constituer un « outil précieux » permettant d'accélérer l'impact de la politique monétaire dans de bonnes circonstances, mais qu'elles pouvaient poser problème lorsqu'elles étaient utilisées de manière rigide.

L'action d'O'Reilly Automotive ORLY.O a reculé de 6,5 %. Bloomberg News a rapporté jeudi que le distributeur de pièces automobiles avait soumis une offre en numéraire pour racheter Genuine Parts GPC.N , dont le titre a chuté de 3,5 %.

SpaceX SPCX.O a reculé de 0,3 %. Le géant des fusées et de l'IA d'Elon Musk devrait intégrer mardi l'indice Nasdaq 100, à forte composante technologique .

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,57 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,52 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 et le Nasdaq Composite n'ont enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas sur 52 semaines.