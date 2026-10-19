Le S&P 500 et le Nasdaq progressent grâce au rebond des valeurs liées à l'IA à l'approche de la publication des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones recule de 0,20 %, le S&P progresse de 0,45 %, le Nasdaq de 0,95 %

* L'action Intel progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à « neutre »

* Cleveland-Cliffs progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

* CoreWeave obtient la recommandation « acheter » de Goldman Sachs

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq Composite ont progressé lundi, les valeurs liées à l'IA ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que le recul des cours du pétrole a apporté un soutien supplémentaire à l'approche des publications de résultats clés prévues cette semaine.

Vendredi, les deux indices avaient enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d’IA ayant pesé sur les valeurs technologiques, en particulier les opérateurs de centres de données.

Cette vague de ventes reflétait l’inquiétude croissante des investisseurs quant au financement du déploiement coûteux de l’IA, une question qui exerce une pression de plus en plus forte sur les entreprises qui sous-tendent le marché haussier américain, lequel a récemment fêté son quatrième anniversaire .

L’indice Dow Jones, composé de valeurs de premier ordre, a toutefois été pénalisé par de légères baisses de JPMorgan Chase

JPM.N , Sherwin-Williams SHW.N et Visa V.N . Cette séance coïncidait avec le 39e anniversaire du «lundi noir», le krach de 1987 au cours duquel l’indice Dow Jones Industrial Average avait chuté de 22,6 %.

Les fabricants de puces Broadcom AVGO.O ont progressé de 2,2 % et Micron MU.O a bondi de 4,3 % lundi. L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a gagné 2,5 %, s’apprêtant ainsi à mettre fin à une série de huit jours de baisse, sa plus longue depuis octobre 2008.

Amazon.com AMZN.O a progressé de 2,3 % après que Morgan Stanley a désigné l'entreprise de commerce électronique et de cloud computing comme son « premier choix ».

Goldman Sachs a relevé la recommandation sur CoreWeave

CRWV.O de « neutre » à « acheter », estimant que la récente vague de ventes offrait une opportunité d’achat. L’action de cette société spécialisée dans les centres de données affichait en fin de séance une hausse de 0,2 %, après avoir plongé de plus de 25 % la semaine dernière en raison des inquiétudes liées à son endettement de 50 milliards de dollars.

« La vague de ventes dans le secteur technologique de la semaine dernière, due à la hausse des taux d’intérêt et aux problèmes rencontrés par CoreWeave, a provoqué une onde de choc sur le marché. Je ne pense pas que ce soit déjà terminé », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

« Certes, les résultats des entreprises seront tous importants cette semaine, mais les investisseurs vont évaluer quelles sociétés sont les plus vulnérables. »

Meta META.O devrait dépasser les attentes de Wall Street lors de la publication de ses résultats mercredi. Tesla

TSLA.O , dirigée par Elon Musk, publiera également ses résultats ce jour-là, tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier les siens mardi.

À 9 h 52 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 102,02 points, soit 0,20 %, à 51 900,39. Le S&P 500 .SPX a gagné 34,27 points, soit 0,45 %, à 7 693,71, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 249,13 points, soit 0,95 %, à 26 389,16.

La plupart des valeurs composant l’indice S&P 500 ont enregistré des pertes, mais le secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice .SPLRCT , a mené la hausse avec une progression de 1,2 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en fin de séance une baisse de 1,3 %, à environ 108 dollars le baril, suite à la décision du président américain Donald Trump de lever certaines sanctions à l'encontre de la Russie. O/R

L'action Intel INTC.O a progressé de 5,1 % après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre de « sous-pondérer » à « neutre ».

Cleveland-Cliffs CLF.N a bondi de 8,7 % après que le sidérurgiste a dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,18 fois plus nombreux que les titres en hausse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en hausse ont été 1,18 fois plus nombreux que les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré huit nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et deux nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 12 nouveaux plus-hauts et 120 nouveaux plus-bas.