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UE : deux micro-Etats vont intégrer le marché intérieur européen
information fournie par Boursorama avec Media Services 19/10/2026 à 16:52

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Un accord signé lundi 19 octobre renforce les liens de l'UE avec Andorre et Saint-Marin.

Saint-Marin est le 5e plus petit pays du monde (illustration) ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Saint-Marin est le 5e plus petit pays du monde (illustration) ( AFP / GABRIEL BOUYS )

Quatre mois après le feu vert donné par le Conseil européen, l'Union européenne a signé lundi 19 octobre à Bruxelles un accord d'association avec Andorre et Saint-Marin, pour accentuer sa coopération économique avec ces deux micro-Etats.

Cet accord permet à ces deux pays d'accéder au marché intérieur européen.

Andorre a fait évoluer son système fiscal pour entrer dans les clous

Dans les services financiers, cette intégration au marché de l'UE se "fera progressivement et sous certaines conditions spécifiques", a précisé la Commission européenne.

Même si Andorre ne figurait pas sur la liste des paradis fiscaux de l'UE créée fin 2017, la principauté a longtemps été épinglée pour son manque de transparence en la matière et a dû réformer son système fiscal.

L'accord avec l'Union européenne marque l'évolution de ce tout petit pays de 80.000 habitants, niché dans les Pyrénées, entre la France et l'Espagne. Saint-Marin compte pour sa part environ 34.000 habitants. C'est un micro-État enclavé dans le nord-est de l'Italie, près de la station balnéaire de Rimini.

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