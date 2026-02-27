Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leur plus forte baisse mensuelle depuis un an, alors que les inquiétudes liées à l'IA persistent

Indices en baisse: Dow 1,28%, S&P 500 0,63%, Nasdaq 0,72%

Block fait un bond en avant grâce à un plan de suppression de 4 000 emplois sur la base d'un pari sur l'IA

Netflix grimpe après avoir mis fin à la poursuite de Warner Bros Discovery

Les principaux indices de Wall Street ont chuté vendredi, les inquiétudes liées à l'IA ayant affecté les valeurs technologiques. Le Nasdaq et le S&P 500 sont en passe de connaître leur plus forte baisse mensuelle depuis mars 2025, tandis que les données sur l'inflation, plus élevées que prévu, ont également pesé sur le moral des investisseurs.

Les actions technologiques ont été soumises à une pression à la vente ce mois-ci, en raison des inquiétudes croissantes concernant les valorisations élevées et les retombées incertaines des dépenses massives des grandes entreprises technologiques dans le domaine de l'intelligence artificielle.

L'ambiguïté des tarifs douaniers a également alimenté la volatilité après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la semaine dernière la plupart des droits de douane que le président américain Donald Trump avait imposés en 2025. En réponse, M. Trump a annoncé un tarif douanier mondial temporaire de 10 % qui est entré en vigueur mardi.

Nvidia NVDA.O a glissé de 2,8 % après avoir plongé de plus de 5 % au cours de la séance précédente malgré des bénéfices solides , signe que le sentiment de risque pour tout ce qui touche à l'IA reste chancelant.

"Il y a beaucoup de questions autour de l'IA et de l'impact de la perturbation de l'IA dans différentes industries... (et) l'avenir de la technologie et, en particulier, de la technologie américaine", a déclaré Anthi Tsouvali, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

"Il y a certainement une rotation vers des sociétés qui ont tendance à être un peu plus traditionnelles... elles n'ont pas une forte exposition aux technologies de l'information et, bien sûr, dans des parties plus défensives du marché."

L'indice S&P 500 des technologies de l'information

.SPLRCT a chuté de 1,3 %, tandis que les valeurs financières

.SPSY ont chuté de plus de 2 % vendredi, les deux étant sur le point d'enregistrer des baisses mensuelles importantes.

A 10h13, le Dow Jones Industrial Average .DJI perdait 632,36 points, soit 1,28%, à 48 866,84, le S&P 500 .SPX perdait 43,68 points, soit 0,63%, à 6 865,18, et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 164,86 points, soit 0,72%, à 22 713,52.

Si les pertes se maintiennent, le Dow Jones est en passe de mettre fin à une série de neuf mois de hausse.

L'appétit pour le risque a également été mis à mal après que les prix à la production aux États-Unis ont augmenté

plus que prévu en janvier, suggérant que l'inflation pourrait s'accélérer dans les mois à venir.

Plus tôt dans la journée, la maison de courtage UBS a déclaré qu'elle avait réduit son allocation recommandée

pour les actions américaines à neutre, citant la sensibilité relativement plus faible des bénéfices des entreprises américaines à la croissance mondiale et les valorisations élevées, entre autres raisons .

La plupart des méga-capitalisations et des valeurs de croissance ont baissé. L'indice Philadelphia SE Semiconductor

.SOX a également chuté et a perdu 2% après avoir atteint un record en début de semaine.

Zscaler ZS.O a plongé de 14% après que la société de sécurité informatique ait annoncé une perte nette plus importante au deuxième trimestre. L'indice plus large des logiciels .SPLRCIS a perdu 2 % .

Les actions des logiciels et plusieurs industries ont été secouées plus tôt cette année également, sur les craintes de perturbations induites par l'IA à l'échelle de l'industrie.

Netflix NFLX.O a gagné 9 %, les investisseurs ayant salué sa décision de quitter le combat pour Warner Bros Discovery WBD.O , qui a chuté de 2 %. Paramount Skydance

PSKY.O a augmenté de 4,7 % après avoir remporté la course pour certains des actifs télévisuels et cinématographiques les plus prisés au monde.

Jack Dorsey's Block XYZ.N a bondi de16 % après que la société de paiement a déclaré qu'elle supprimerait plus de 4 000 emplois, soit près de la moitié de ses effectifs, dans le cadre d'une refonte visant à intégrer l'IA dans l'ensemble des opérations.

Dell DELL.N a grimpé de16,6 % après que le fabricant de PC a déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus de son activité clé de serveurs optimisés pour l'IA doublent au cours de l'exercice 2027 et qu'il a promis de restituer plus de liquidités aux actionnaires.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans un rapport de 2,05 contre 1 sur le NYSE et de 2,57 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 25 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 32 nouveaux sommets et 61 nouveaux creux.