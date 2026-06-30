Le S&P 500 et le Nasdaq enregistrent leur meilleur trimestre depuis 2020 malgré la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations sur l'indice Dow, les étapes clés et les données de marché)

* Les secteurs de l'énergie et de la finance pourraient constituer de meilleurs choix — BofA

* L'optimisme concernant les résultats du deuxième trimestre persiste

* Ce jour-là, le Dow Jones a progressé de 0,3 %, le S&P 500 de 0,8 % et le Nasdaq de 1,5 %

par Caroline Valetkevitch et Niket Nishant

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé le mois de juin mardi en enregistrant leurs plus fortes hausses trimestrielles depuis 2020, les investisseurs restant optimistes quant à la croissance économique et aux résultats des entreprises, malgré le conflit au Moyen-Orient.

Le Dow a quant à lui enregistré sa plus forte hausse trimestrielle depuis 2022.

Les indices ont également terminé la journée en hausse, le Dow Jones enregistrant un nouveau record de clôture pour la deuxième journée consécutive. Les .SPLRCT s technologiques ont mené la hausse parmi les secteurs du S&P 500, et un indice des valeurs des semi-conducteurs .SOX a clôturé en hausse de 3,9 % sur la journée. L’optimisme suscité par les signes de progrès dans les efforts visant à mettre un terme définitif au conflit avec l’ iranien a récemment soutenu les marchés boursiers, malgré la persistance des tensions militaires.

L’Iran et les États-Unis ont signé le 17 juin un protocole d’accord visant à mettre fin au conflit qui dure depuis quatre mois. Mais les échanges de tirs survenus ce week-end ont mis cet accord à rude épreuve, et un responsable qatari a déclaré mardi que les hauts représentants américains arrivés à Doha ne tiendraient pas de réunion de haut niveau avec l’Iran.

« Nous avons connu un excellent premier semestre, bien meilleur que ce que la plupart des observateurs avaient prévu », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

«Malgré toutes ces tensions géopolitiques, l’économie américaine affiche de bons résultats et les bénéfices des entreprises sont solides.»

Après une saison des résultats solide au premier trimestre pour les entreprises du S&P 500, les investisseurs attendent avec impatience les résultats du deuxième trimestre qui seront publiés dans les semaines à venir.

La forte hausse des cours du pétrole au début de la guerre a ravivé les craintes d’inflation et de hausses des taux d’intérêt. Selon les données compilées par LSEG, les opérateurs anticipent au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale d’ici la fin de l’année 2026.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 136,46 points, soit 0,26 %, à 52 319,20, le S&P 500 .SPX a gagné 58,93 points, soit 0,79 %, à 7 499,36 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 393,58 points, soit 1,52 %, à 26 213,72.

La faiblesse des valeurs technologiques de premier plan a pesé sur le marché ces dernières semaines, et le S&P 500 ainsi que le Nasdaq ont tous deux enregistré des pertes au mois de juin.

Les investisseurs s’inquiètent des valorisations élevées dans le secteur technologique et des dépenses massives que continuent de consacrer les entreprises technologiques à l’intelligence artificielle.

Sur le trimestre, le Dow Jones a progressé d’environ 13 %, le S&P 500 a gagné 14,9 % et le Nasdaq a grimpé de 21,4 %. Les stratèges de BofA ont déclaré que les secteurs cycliques et axés sur la valeur , tels que l’énergie et la finance, pourraient constituer un meilleur pari à l’approche du second semestre.

Après la clôture, l’action Nike NKE.N a reculé d’environ 2 % à la suite de la publication des résultats trimestriels de la société.

À la Bourse de New York, les titres en hausse ont été 1,06 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 349 nouveaux plus hauts et 154 nouveaux plus bas sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 651 titres ont progressé et 2 318 ont reculé, les titres en hausse l’emportant sur les titres en baisse dans un rapport de 1,14 pour 1. L’indice S&P 500 n’a enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas sur 52 semaines, tandis que l’indice Nasdaq Composite n’a enregistré ni nouveau plus haut ni nouveau plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s’est élevé à 19,97 milliards d’actions, contre une moyenne de 23,40 milliards pour l’ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.