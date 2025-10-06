Le S&P 500 et le Nasdaq en hausse, l'accord AMD-OpenAI stimulant l'enthousiasme pour la technologie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Indices: S&P 500 en hausse de 0,37 %, Nasdaq en hausse de 0,67 %, Dow en baisse de 0,17 %,

AMD s'envole après l'accord avec OpenAI

Tesla en hausse après avoir annoncé un événement mardi

(Mise à jour en fin de matinée) par Niket Nishant et Sukriti Gupta

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont progressé lundi, renforçant les gains de la semaine dernière, l'accord de fourniture de puces d'AMD avec OpenAI soulignant l'ampleur de l'enthousiasme des investisseurs pour l'IA et compensant les inquiétudes liées à la fermeture du gouvernement fédéral .

La hausse des actions s'est poursuivie malgré des prévisions prudentes et des mises en garde contre des valorisations élevées, en particulier dans le secteur des technologies.

AMD AMD.O est devenu le dernier catalyseur en date après avoir conclu un accord avec OpenAI qui a poussé les actions du concepteur de puces à leur plus haut niveau depuis plus d'un an. L'action a progressé de 28,8 % et a été la plus performante de l'indice de référence.

La récente vague de transactions dans le domaine de l'IA a suscité des inquiétudes quant au fait que quelques poids lourds échangent des capitaux et des ressources dans un écosystème fermé, mais les analystes considèrent toujours le secteur de la technologie comme une valeur sûre.

"Je ne pense pas que nous soyons dans une bulle. Nous avons des valorisations supérieures à la moyenne, mais il y a une véritable tendance séculaire et une rentabilité sous-jacente", a déclaré Brett Mitstifer, directeur des investissements de la banque privée et de la gestion de patrimoine à la Flagstar Bank.

À 11:48 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 80,71 points, soit 0,17%, à 46 677,57, le S&P 500 .SPX a gagné 24,73 points, soit 0,37%, à 6 740,52 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 152,57 points, soit 0,67%, à 22 933,08.

La pénurie de données provoquée par la fermeture du gouvernement alimente également les attentes d'une baisse des taux d'intérêt, ce qui stimule les valorisations. Une série d'indicateurs alternatifs ont indiqué la semaine dernière que les embauches étaient tièdes, renforçant les paris selon lesquels la Réserve fédérale réduira les taux de 25 points de base lors de sa prochaine réunion.

Goldman Sachs s'attend à ce que la date de paiement des salaires des militaires, le 15 octobre, fasse pression sur les législateurs pour qu'ils sortent de l'impasse. Si le shutdown se prolonge au-delà de cette date, environ 1,3 million de militaires en uniforme ne seront pas payés, selon la maison de courtage.

Toutefois, même si un accord est conclu, le calendrier de publication des données retardées reste incertain.

Les analystes estiment que la saison des résultats du troisième trimestre, qui débute la semaine prochaine, sera le véritable test de la reprise. Selon Goldman, 68 % des entreprises représentant 72 % de la capitalisation boursière auront publié leurs résultats d'ici à la fin du mois d'octobre.

Parmi les actions, certaines sociétés de puces telles que Marvell Technology MRVL.O et Micron Technology MU.O ont gagné respectivement 2,9 % et 3,5 %. Les entreprises liées à l'IA telles que Super Micro Computer SMCI.O , Palantir Technologies PLTR.O et Oracle ORCL.N ont bondi de 4,4 %, 3,7 % et 2,6 %, respectivement.

Le secteur technologique .SPLRCT du S&P 500 a progressé de 0,88%. Les actions du secteur des services de communication

.SPLRCL ont baissé de 0,24%, entraînées par une chute de 0,85% de Meta Platforms META.O .

Les baisses de titres tels que Home Depot HD.N et McDonald's MCD.N ont pesé sur le Dow Jones.

Tesla TSLA.O a gagné 4 % après avoir annoncé un événement le 7 octobre , les investisseurs et les analystes anticipant un modèle de véhicule électrique plus abordable.

La banque régionale Comerica CMA.N a gagné 15,5 % après que Fifth Third FITB.O a déclaré qu'elle achèterait la société dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 10,9 milliards de dollars. Les actions de Fifth Third sont restées stables.

Les valeurs cryptographiques ont grimpé alors que le bitcoin

BTC= s'est approché de ses plus hauts niveaux historiques. Coinbase Global COIN.O a augmenté de 1%, Riot Platforms

RIOT.O a bondi de 4,9% tandis que Strategy MSTR.O a grimpé de 1,9%.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,26 contre 1 sur le NYSE et de 1,65 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 39 nouveaux sommets sur 52 semaines et sept nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 157 nouveaux sommets et 41 nouveaux creux.