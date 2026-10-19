Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse, les valeurs liées à l'IA rebondissant à l'approche de la saison des résultats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,24 %, le S&P progresse de 0,45 % et le Nasdaq de 1,24 %

* L'action Intel progresse après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation à « neutre »

* Cleveland-Cliffs progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au troisième trimestre

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur

Les indices S&P 500 .SPX et Nasdaq

.IXIC s'apprêtaient à ouvrir en hausse lundi, les valeurs liées à l'IA ayant rebondi après la forte correction de la semaine dernière, tandis que la baisse des cours du pétrole apportait un soutien supplémentaire à l'approche des publications de résultats clés prévues cette semaine.

Vendredi, les deux indices ont enregistré leur plus forte baisse hebdomadaire depuis fin juin, les craintes que la hausse des taux d’intérêt ne freine les investissements dans les infrastructures d’IA ayant pesé sur les valeurs technologiques, en particulier les opérateurs de centres de données.

Cette vague de ventes reflétait l’inquiétude croissante des investisseurs quant au financement du coûteux déploiement de l’IA, une question qui exerce une pression de plus en plus forte sur les entreprises qui sous-tendent le marché haussier américain, lequel a récemment fêté son quatrième anniversaire .

Les titres liés à l’IA, tels que CoreWeave CRWV.O , qui avaient plongé de plus de 25 % la semaine dernière, ont progressé de 6,6 % lundi lors des échanges avant l’ouverture. Les fabricants de puces Broadcom AVGO.O et Micron MU.O ont chacun gagné plus de 3 %.

Les valeurs de très grande capitalisation ont globalement progressé, Nvidia NVDA.O et Amazon enregistrant chacune une hausse de plus de 2 %. Meta META.O a légèrement progressé.

L’attention se tourne désormais vers une semaine chargée en résultats d’entreprises, Meta devant dépasser les attentes de Wall Street mercredi. Les résultats de Tesla TSLA.O , dirigée par Elon Musk, sont également attendus ce jour-là, tandis que SpaceX SPCX.O devrait publier ses résultats mardi.

Netflix NFLX.O , General Motors GM.N et GE Aerospace

GE.N font également partie des entreprises qui publieront leurs résultats cette semaine.

« La vague de ventes qui a touché le secteur technologique la semaine dernière, due à la hausse des taux d’intérêt et aux problèmes rencontrés par CoreWeave, a provoqué une onde de choc sur le marché. Je ne pense pas que ce soit déjà terminé », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

« Certes, les résultats des entreprises seront tous importants cette semaine, mais les investisseurs vont évaluer quelles sociétés sont les plus vulnérables. »

Le boom de l’IA, de plus en plus reconnu par la Réserve fédérale comme un facteur contribuant à l’inflation, a également compliqué les efforts des décideurs politiques visant à contenir les pressions sur les prix tout en soutenant la croissance économique globale, dans un contexte de dépenses massives de la part d’entreprises telles qu’Amazon, Apple et Anthropic.

Selon les données de LSEG, la Fed devrait maintenir ses taux inchangés entre 3,75 % et 4,00 % lors de sa réunion des 27 et 28 octobre.

À 8 h 44 (heure de l’Est), les YMcv1 sur les contrats E-mini Dow étaient en baisse de 125 points, soit 0,24 %, les

EScv1 sur les contrats E-mini S&P 500 étaient en hausse de 34,5 points, soit 0,45 %, et les NQcv1 sur les contrats E-mini Nasdaq 100 étaient en hausse de 365,5 points, soit 1,24 %.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 affichaient en dernière cotation une baisse de 1,5 %, à environ 108,29 dollars le baril, suite à la décision du président américain Donald Trump de lever certaines sanctions à l’encontre de la Russie. Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré samedi que le président disposerait d’un délai pouvant aller jusqu’à 60 jours pour évaluer l’impact économique d’une telle mesure. O/R

Par ailleurs, l’Iran a signalé qu’un autre pétrolier avait heurté une mine dans le détroit d’Ormuz, tandis que les coûts de transport et d’assurance maintenaient les prix du pétrole pour livraison immédiate à un niveau nettement plus élevé.

L' INTC.O Intel a vu son cours progresser de 4,2 % après que J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur le titre, le faisant passer de « sous-pondérer » à « neutre ».

Cleveland-Cliffs CLF.N a bondi de 13,7 % après que le sidérurgiste a dépassé les estimations des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre.

Le cours du bitcoin BTC= a progressé de 2 %, s’orientant ainsi vers sa plus forte hausse journalière depuis près d’un mois. Cette évolution a profité aux valeurs liées aux cryptomonnaies, Coinbase COIN.O s’appréciant de 1,7 % et Strategy MSTR.O gagnant 2,2 %.