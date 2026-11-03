Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse alors que les cours du pétrole poursuivent leur baisse et que les résultats des élections de mi-mandat sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,29 %, le S&P 500 progresse de 0,17 % et le Nasdaq de 0,71 %

* Apple recule après avoir signalé une pression sur ses marges au quatrième trimestre

* Palantir recule après la publication de ses résultats

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés américains)

par Shashwat Chauhan et Utkarsh Hathi

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, alors que les cours du pétrole brut continuaient de baisser à l'approche des élections de mi-mandat aux États-Unis, tandis qu'Apple rejoignait la liste des géants de la tech dont les résultats n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Apple AAPL.O a chuté de 4,4 % en pré-ouverture après que la société a averti que le coût des puces mémoire continuerait d’augmenter, pesant sur sa marge brute pour le trimestre des fêtes de fin d’année.

Le fournisseur de logiciels d’analyse basés sur l’IA Palantir Technologies PLTR.O a prévu un chiffre d’affaires supérieur aux estimations pour les trois derniers mois de l’année, après avoir dépassé les attentes au troisième trimestre. Son action a toutefois chuté de 6,1%.

L'indice Nasdaq-100 .NDX a clôturé lundi à plus de 10 % en dessous de son plus haut historique, confirmant que cet indice à forte composante technologique est entré en phase de correction, les investisseurs se montrant de plus en plus méfiants face à la flambée des dépenses des géants de la tech en matière d'IA et au manque de preuves de rendements adéquats.

Plusieurs entreprises technologiques ont également fait appel au marché obligataire pour financer d’importants investissements dans l’IA ces derniers temps, amplifiant les craintes que ces dépenses financées par l’endettement deviennent plus difficiles à justifier à mesure que les coûts d’emprunt augmentent.

La baisse des cours du pétrole a contribué à raviver l’appétit pour le risque mardi: le Brent LCOc1 a chuté de 2,4 %, prolongeant ainsi son recul après une forte baisse lors de la dernière séance, alors que les investisseurs suivaient de près l’évolution des négociations sur un accord de paix entre les États-Unis et l’Iran.

Le président américain Donald Trump a déclaré avoir conclu un accord avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et que Washington ne fournirait plus d’aide militaire à Israël après la fin de cette année.

À 8 h 42 (heure de l’Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 reculaient de 153 points, soit 0,29 %, tandis que les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 12,75 points, soit 0,17 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100

NQcv1 gagnaient 200,25 points, soit 0,71 %.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs figuraient parmi les plus performantes, Nvidia NVDA.O progressant de 2,8 % après avoir reculé lors des quatre dernières séances. Suite aux lourdes pertes récentes subies par Nvidia, Apple a dépassé le concepteur de puces pour devenir, la semaine dernière, l’entreprise la plus valorisée au monde.

AMD AMD.O a gagné 4,2 % avant la publication de ses résultats trimestriels prévue après la clôture, tandis que Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O ont progressé respectivement de 4,6 % et 4,3%.

LES RÉSULTATS DE MI-MANDAT SONT ATTENDUS

Les électeurs américains rendront leur verdict sur les deux premières années du second mandat du président Donald Trump lors des élections de mi-mandat de mardi. Les sondages et les analystes indépendants donnent les démocrates favoris pour arracher la Chambre des représentants aux républicains, tandis que le contrôle du Sénat reste incertain.

« Un gouvernement divisé semble très favorable aux marchés, car aucune nouvelle législation ne peut être adoptée », a déclaré Kim Forrest, directrice des investissements chez Bokeh Capital Partners.

Les analystes de Morgan Stanley ont indiqué dans une note publiée en début de semaine que ces élections devraient contribuer à lever une menace majeure qui pèse sur les marchés . Ils estiment que la correction du marché américain, entamée en juin, en est à ses « derniers instants ».

Un autre facteur de risque pourrait être la reprise des attaques américaines contre l’Iran après les élections de mi-mandat, une possibilité à laquelle Trump a fait allusion ces dernières semaines. Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué dans une note publiée en début de semaine qu’ils considéraient tout repli des marchés dû aux tensions géopolitiques comme une opportunité d’achat.

Toutefois, lorsqu’il a été interrogé lundi par des journalistes sur la question de savoir s’il envisageait de frapper l’Iran après les élections de mi-mandat, Trump a répondu « Non ».