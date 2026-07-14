Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en hausse alors que l'attention se porte sur l'IPC et les résultats des banques ; IBM s'effondre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones recule de 0,3 %, le S&P 500 progresse de 0,2 % et le Nasdaq de 1 %

* JPMorgan et Bank of America reculent malgré une hausse de leurs bénéfices au deuxième trimestre

* IBM s'effondre après avoir annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre inférieur aux estimations

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en hausse mardi, les chiffres de l'inflation plus faibles que prévu ayant alimenté les paris selon lesquels la Réserve fédérale pourrait adopter une position moins restrictive en matière de taux d'intérêt, tandis que les investisseurs évaluaient les résultats du deuxième trimestre des grandes banques américaines.

Les données du ministère du Travail ont montré que l'indice des prix à la consommation a progressé de 3,5 % en juin par rapport à l'année précédente, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes interrogés par Reuters, qui tablaient sur 3,8 %. Sur une base mensuelle, l'IPC a reculé de 0,4 %, alors que les prévisions tablaient sur une baisse de 0,1 %.

À la suite de cette publication, les opérateurs ont fortement revu à la baisse leurs anticipations concernant un resserrement monétaire à court terme. Ils estiment désormais à environ 15 % la probabilité d’une hausse des taux d’un quart de point lors de la prochaine réunion de la Fed, contre 35 % avant la publication des données.

« Cela suggère que la flambée de l’inflation provoquée par la guerre en Iran s’estompe, mais il pourrait ne s’agir que d’un répit temporaire, les tensions s’étant intensifiées ces derniers jours », a déclaré Skyler Weinand, directeur des investissements chez Regan Capital.

« La faiblesse des données sur l’inflation devrait inciter la Fed à maintenir ses taux inchangés pour l’instant et réduit les probabilités d’une hausse des taux, mais nous rappelons aux investisseurs que presque toutes les déclarations du président Warsh depuis son entrée en fonction ont été d’orientation restrictive. »

Le président de la Fed, Kevin Warsh, doit présenter au Congrès le rapport semestriel de la banque centrale sur la politique monétaire à 10 h (heure de l’Est).

ZOOM SUR LES RÉSULTATS

L'action IBM IBM.N a chutéde 21,7 %en pré-ouverture après que la société de logiciels et de conseil a annoncé un chiffre d'affaires préliminaire pour le deuxième trimestre inférieur aux estimations.

Les actions de certaines autres sociétésde logiciels ontégalement reculé, suivant la tendance baissière d’IBM. Oracle

ORCL.N a perdu 1,1 % et Service Now NOW.N a chuté de 7,6%. Accenture ACN.N a reculé de 7,4%.

Les résultats des grandes banques ont donné le coup d’envoi de la saison des résultats du deuxième trimestre à Wall Street.

Goldman Sachs GS.N a progressé de 3,8 % après avoir dépassé les prévisions de bénéfices pour le deuxième trimestre , grâce à une accélération des opérations de fusion-acquisition et à la volatilité des marchés liée à la guerre au Moyen-Orient, qui a propulsé l’activité actions à un niveau record.

JPMorgan Chase JPM.N et Citigroup C.N ont toutefois reculé respectivement de 2,8 % et 1,2 %, malgré des bénéfices en hausse au deuxième trimestre.

Bank of America BAC.N et Wells Fargo WFC.N ont également reculé respectivement de 0,5 % et 1,3 %, alors même qu’elles avaient dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre.

Les investisseurs ont scruté ces résultats à la recherche de premiers indices sur la santé des entreprises américaines. La saison des résultats pourrait s’avérer déterminante pour la reprise boursière de cette année , qui a fait grimper l’indice de référence S&P 500 .SPX d’environ 10 %.

À 8 h 56 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 reculaient de 138 points, soit 0,26 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 13,5 points, soit 0,18 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 gagnaient 280,25 points, soit 0,95 %.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont regagné du terrain après que l’indice à forte composante technologique .IXIC a chuté de 1,6 % lundi.

Les tensions géopolitiques ont également retenu l’attention des investisseurs après que les États-Unis et l’Iran se sont livrés à des attaques réciproques dans le Golfe. Les marchés ont pris en compte la possibilité d’une taxe de 20 % sur les navires de marchandises transitant par le détroit d’Ormuz, ce qui a contribué à propulser les contrats à terme sur le pétrole à leur plus haut niveau en quatre semaines.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs se sont stabilisées après les fortes baisses de la séance précédente, l’ETF iShares Semiconductor SOXX.O progressant de 4,6%.