Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en baisse, sous l'effet de la faiblesse du secteur des semi-conducteurs

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* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,03 %, le S&P 500 en baisse de 0,4 %, le Nasdaq en baisse de 1 %

* UnitedHealth en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions de bénéfices pour 2026

* GE Aerospace recule malgré la révision à la hausse de ses prévisions pour 2026

(Dernières informations avant l'ouverture des marchés) par Ragini Mathur et Avinash P

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en baisse jeudi , les valeurs du secteur des semi-conducteurs ayant de nouveau fléchi, tandis que les investisseurs décortiquaient les dernières données économiques à la recherche d'indices sur la santé de l'économie.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont prolongé leurs pertes de la séance précédente, au cours de laquelle les investisseurs s’étaient tournés vers les géants technologiques et les banques après les bons résultats publiés par les principaux établissements de crédit.

L'action de TSMC TSM.N cotée aux États-Unis a chuté de 3,9 % en pré-ouverture, alors même que le fabricant de puces d'IA de pointe avait annoncé une hausse de 77 % de son bénéfice au deuxième trimestre, dépassant les attentes du marché.

Les fabricants de puces mémoire figuraient parmi les plus fortes baisses, Western Digital WDC.O , Seagate Technology

STX.O et Micron Technology MU.O reculant respectivement de 7,2 %, 5,7 % et 5 %.

Les valeurs du secteur des puces électroniques figuraient auparavant parmi les principales bénéficiaires de la reprise observée cette année, l’optimisme lié aux dépenses en intelligence artificielle des hyperscalers ayant contribué à propulser Wall Street vers des niveaux records.

L’indice de référence S&P 500 .SPX a progressé de plus de 10 % cette année et reste proche de son plus haut niveau de clôture historique atteint en juin, ce qui rend cette reprise vulnérable à toute déception.

Les investisseurs ont analysé les données de juin sur les ventes au détail , qui n’ont affiché qu’une hausse marginale, les baisses des prix de l’essence ayant pesé sur le chiffre d’affaires des stations-service. Néanmoins, les consommateurs à la recherche de bonnes affaires ont continué à soutenir les dépenses sous-jacentes.

« Le ralentissement de la croissance globale des ventes au détail est en réalité positif, principalement parce qu’il reflète la baisse des prix de l’essence, et non un affaiblissement de la demande des consommateurs », a déclaré Bill Adams, économiste en chef pour les États-Unis à la Fifth Third Commercial Bank. « Ce rapport est de bon augure pour le PIB réel du deuxième trimestre. »

Par ailleurs, le nombre de demandes hebdomadaires d’allocations chômage est tombé à 208 000 pour la semaine close le 11 juillet, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes (217 000) et en baisse par rapport aux 216 000 de la semaine précédente.

À 8 h 46 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 18 points, soit 0,03 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 perdaient 28,5 points, soit 0,37 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 307,5 points, soit 1,03 %.

Dernière d’une série de résultats trimestrielsencourageants, UnitedHealth UNH.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026, ce qui a fait grimper de 6,8 % le cours de l’action du géant de la santé et a permis aux contrats à terme sur le Dow de se maintenir à flot YMcv1 .

Ses concurrents Humana HUM.N et Centene CNC.N ont quant à eux progressé respectivement de 4,4 % et 3,5%.

Les trois principaux indices américains ont progressé pour la deuxième séance consécutive mercredi, les rapports d’inflation modérés de cette semaine pour le mois de juin ayant apaisé les craintes d’un resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

Selon l’outil FedWatch du CME, les marchés tablent actuellement sur une probabilité d’environ 88 % que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de politique monétaire de ce mois-ci.

Le démarrage en force de la saison des résultats du deuxième trimestre a également soutenu le moral des investisseurs, même si les risques géopolitiques sont restés au centre de l’attention alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran continuaient de couver.

L’Iran a demandé au mouvement houthiste du Yémen de se tenir prêt à fermer la voie maritime pétrolière de la mer Rouge si les États-Unis frappaient les infrastructures énergétiques iraniennes, ont indiqué des sources à Reuters, ce qui fait peser une nouvelle menace sur l’approvisionnement énergétique mondial.

L' UAL.O de United Airlines a chuté de 3,4 %, la nouvelle flambée des cours du pétrole ayant pesé sur ses perspectives de bénéfices pour le troisième trimestre et l'ensemble de l'année.

GE Aerospace GE.N a reculé de 2,9 %, bien que le constructeur de moteurs d'avion ait revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026.

Netflix NFLX.O devrait publier ses résultats après la clôture du marché.