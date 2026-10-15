Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en baisse, les valeurs liées à l'IA fléchissant en raison des inquiétudes liées à l'endettement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* TSMC fait preuve de prudence pour 2027 après un sixième trimestre consécutif de bénéfices records

* Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté plus que prévu en septembre

* Le VIX atteint son plus haut niveau depuis deux semaines

* CoreWeave recule de plus de 3 % après une chute de 15 % mercredi

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,40 %, le S&P 500 en baisse de 0,27 %, le Nasdaq en recul de 1,18 %

(Mises à jour après la publication des données économiques)

par Sruthi Shankar et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à prolonger leurs pertes jeudi, alors que les craintes d'un impact potentiel de la hausse des taux d'intérêt sur les investissements dans l'intelligence artificielle ont aggravé la chute des valeurs liées à l'IA et que de nouvelles données ont mis en évidence une montée des pressions sur les prix aux États-Unis.

Mercredi, les indices ont enregistré leur plus forte baisse journalière depuis juillet après que des chiffres de l’inflation supérieurs aux prévisions ont alimenté les anticipations de nouvelleshausses des taux d’intérêtpar la Réserve fédérale américaine , provoquant une chute des valeurs technologiques .

TSMC 2330.TW , le plus grand fabricant mondial de puces de pointe, s’est également montré prudent pour 2027 en raison des incertitudes macroéconomiques, après avoir annoncé son sixième bénéfice trimestriel record consécutif, ce qui a encore pesé sur le moral des investisseurs jeudi.

Les informations selon lesquelles le laboratoire d’IA Anthropic aurait enregistré une hausse de 45 % de son chiffre d’affaires au troisième trimestre par rapport au trimestre précédent n’ont pas suffi à remonter le moral des investisseurs.

CoreWeave CRWV.O , un opérateur de centres de données fortement endetté et au cœur de la récente tempête qui secoue le secteur technologique, a encore perdu 3,2 % en pré-ouverture, après une chute de 15 % mercredi.

Le géant du cloud computing Oracle ORCL.O a reculé de 1,6 % après une chute de près de 9 % lors de la séance précédente. Les obligations de ces entreprises ont également subi des pressions, poussant leurs rendements à des niveaux records.

« Les investisseurs s'interrogent de plus en plus sur la part de croissance future déjà intégrée dans les valorisations, sur le mode de financement de l'expansion et sur le moment où ces investissements généreront des rendements suffisants », a déclaré Charu Chanana, stratège en chef des investissements chez Saxo, dans une note.

« La réévaluation de la dette de CoreWeave suggère que les investisseurs sont de moins en moins disposés à financer la croissance des infrastructures d’IA à n’importe quel prix. »

La vague de ventes sur les valeurs liées à l’IA a poussé les investisseurs à se replier vers les obligations d’État, le rendement de référence du bon du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR s’établissant à 5,0725 %, son plus bas niveau depuis trois semaines.

Les fabricants de puces ont également perdu du terrain, Nvidia NVDA.O reculant de 1,7%. Micron Technology MU.O et Advanced Micro Devices AMD.O ont respectivement chuté de 4,3 % et 3,1 %.

L'indice global des semi-conducteurs .SOX a perdu 1 640 milliards de dollars, soit une chute de plus de 11 % au cours des six dernières séances, sa plus longue série de baisses depuis mai 2025.

À 8 h 41 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 206 points, soit 0,4 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 21 points, soit 0,27 %, et ceux sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 355,25 points, soit 1,18 %.

L'indice de volatilité du CBOE .VIX , considéré comme le baromètre de la peur à Wall Street, a atteint son plus haut niveau depuis deux semaines et clôturait en hausse de 0,63 point à 17,45.

Par ailleurs, les données ont montré que l’indice des prix à la production avait progressé de 6,3 % jusqu’en septembre, contre une hausse de 5,3 % estimée par les économistes interrogés par Reuters. Les ventes au détail ont également augmenté le mois dernier, dépassant la croissance de 0,3 % attendue.

Les marchés vont désormais scruter le discours du président de la Fed, Kevin Warsh, devant l'assemblée annuelle du Fonds monétaire international.

Le Nasdaq a reculé de plus de 3 % par rapport aux plus hauts historiques atteints la semaine dernière, les craintes liées à la hausse des taux d’intérêt et aux dépenses en intelligence artificielle menaçant d’éclipser la saison des résultats du troisième trimestre, au cours de laquelle les bénéfices du S&P 500 devraient progresser de 30 , 6 %, selon les données de LSEG.

L'action de Rocket Lab RKLB.O a chutéde 10,4 % après que l'entreprise spatiale a annoncé que le lancement inaugural de sa nouvelle fusée Neutron, plus grande, avait été reporté à l'année prochaine.

Le titre FMC FMC.N a chuté de 42 % après que l’entreprise de produits agrochimiques a fortement revu à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre, qui incluent une perte de 625 à 675 millions de dollars liée à des actions en justice.