Le S&P 500 et le Nasdaq devraient ouvrir en baisse après la publication des chiffres de l'inflation ; les résultats de Nvidia sont attendus

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,03 %, le S&P 500 en baisse de 0,13 %, le Nasdaq en baisse de 0,37 %

* L'indice PCE de juillet progresse de 3,7 %, dépassant les 3,6 % estimés

* Tous les regards sont tournés vers Nvidia pour obtenir des indications sur la demande en matière d'IA

* Intuit s'effondre après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires annuel décevantes

(Le point après la publication des données économiques) par Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Nasdaq s'apprêtaient à ouvrir en baisse mercredi, l'inflation plus forte que prévu ayant renforcé les anticipations d'une hausse des taux d'intérêt en septembre, tandis que les marchés attendaient les résultats trimestriels de Nvidia, figure de proue de l'IA.

Un rapport du ministère du Commerce a révélé que l’indice des dépenses de consommation personnelle (PCE) avait progressé de 3,7 % en glissement annuel en juillet, soit légèrement au-dessus des prévisions de 3,6 %établies par les économistes interrogés par Reuters. Le PCE de base a augmenté de 3,3 % sur la même période, conformément aux estimations.

Les anticipations d'une hausse des taux en septembre ont légèrement augmenté, passant à environ 40 % contre près de 36 % avant la publication de ces données, selon LSEG.

« Nous sommes clairement toujours dans une période où l’inflation est tenace et où elle exerce temporairement une pression à la hausse sur les taux d’intérêt – un facteur important pour maintenir ce marché haussier des actions », a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions chez LPL Financial.

Par ailleurs, les chiffres ont montré que l’économie américaine avait progressé de 1,5 % au deuxième trimestre, conformément aux estimations.

Ces chiffresont renforcé l’attention portée au discours du président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, lors du symposium de Jackson Hole vendredi, alors que les actions américaines s’apprêtent à aborder le mois de septembre, traditionnellement plus faible.

À 8 h 48 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow Jones YMcv1 gagnaient 19 points, soit 0,03 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le S&P 500 EScv1 reculaient de 10 points, soit 0,13 %. Les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 108,75 points, soit 0,37 %.

Les investisseurs suivront de près les résultats trimestriels de Nvidia, considérés comme un test crucial pour la reprise alimentée par l'IA, à un moment où le moindre signe de ralentissement de la croissance est sanctionné .

Tout résultat moins qu’exceptionnel de la part de ce géant des puces électroniques pourrait raviver les doutes quant à la pérennité du boom de l’IA et donner le ton aux valeurs technologiques pour le reste de la semaine. L’action Nvidia, qui doit publier ses résultats après la clôture des marchés, reculait de 0,1 % en pré-ouverture.

« Ce marché est le théâtre d’un bras de fer entre les résultats et les taux d’intérêt et, jusqu’à présent, ce sont les résultats qui ont remporté cette bataille. Tant que les fondamentaux resteront solides, (le marché) devrait bien se maintenir », a déclaré M. Buchbinder.

Des résultats exceptionnels pourraient également creuser le fossé entre les valeurs du secteur des logiciels, qui ont été malmenées cette année, et celles des semi-conducteurs, qui ont largement profité de l’euphorie liée à l’IA.

L’action d’Intuit INTU.O a chutéde 10,5 % après que l’éditeur de TurboTax a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux attentes de Wall Street.

D'autres valeurs du secteur des logiciels ont également subi des pressions, Adobe ADBE.O , ServiceNow NOW.O et Atlassian

TEAM.O enregistrant des baissescomprises entre 2 %et 3 %.

Abercrombie & Fitch ANF.N a bondi de 12,6 % après que le distributeur a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année .

Par ailleurs, un rapport a indiqué que Téhéran et Oman étaient parvenus à des accords concernant leur partage du détroit d’Ormuz et de ses revenus, citant le porte-parole des Gardiens de la Révolution iraniens.

Les craintes liées à la persistance des prix élevés du pétrole, à la hausse de la dette publique et aux anticipations d’inflation avaient poussé les rendements des bons du Trésor à des plus hauts depuis plusieurs années la semaine dernière, bien qu’ils aient reculé après l’annonce de mesures de soutien par le département du Trésor.

La hausse des rendements avait pesé sur les valeurs technologiques en début de semaine, mais celles-ci se sont redressées lors de la séance précédente, contribuant à la clôture en hausse de Wall Street.