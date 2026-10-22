Le S&P 500 et le Nasdaq clôturent en forte baisse alors que le retour des doutes concernant l'IA déclenche une vague de ventes dans le secteur technologique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour avec les cours de clôture)

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,02 %, le S&P recule de 1,21 % et le Nasdaq chute de 2,60 %

* Le Nasdaq enregistre sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 5 juin

* Tesla recule après avoir revu à la baisse ses prévisions de dépenses

* Spotify, Procter & Gamble, Lockheed Martin, Blackstone et Union Pacific progressent tous après la publication de leurs résultats

* Les cours du pétrole brut atteignent leur plus haut niveau depuis cinq mois

par Stephen Culp et Tharuniyaa Lakshmi

Les actions américaines ont chuté jeudi et le Nasdaq a enregistré sa plus forte baisse journalière depuis début juin, alors qu'une série de résultats financiers très attendus a ravivé les craintes concernant la course aux dépenses dans le domaine de l'IA.

Le S&P 500 a terminé la séance en forte baisse. Mais le Nasdaq, à forte composante technologique, plombé par le secteur des microprocesseurs, a subi une perte plus importante, reculant de 2,6 % à la suite d’une série de résultats financiers très attendus liés à l’IA.

L'indice Dow Jones, composé de valeurs de premier ordre, a enregistré une légère hausse quelques minutes avant la cloche de clôture.

Les résultats de Meta Platforms ' META.O ont dépassé les attentes des analystes, mais son titre a chuté de 7,0 %: la société mère de Facebook a en effet enregistré sa première sortie de trésorerie depuis plus d’une décennie en raison de ses dépenses liées à l’IA et a annoncé son intention d’émettre des actions sans droit de vote dans le cadre d’une division par deux, afin de lever des capitaux destinés à cette technologie naissante.

L’action Tesla TSLA.O a reculé de 3,1 % alors même que le constructeur de voitures électriques a, contre toute attente, affiché un flux de trésorerie disponible positif au cours du trimestre et revu à la baisse ses prévisions d’investissements pour 2026.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor ( .SOX ), qui a largement contribué aux hausses du marché haussier actuel, a plongé de 6,7 %, sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 23 juin.

Avec la baisse de jeudi, le SOX a perdu plus de 26 % par rapport à son plus haut historique atteint le 22 juin, mais il affiche tout de même une hausse de 51,5 % depuis le début de l’année. Le S&P 500 a quant à lui progressé de 11,9 % sur la même période.

« C’est une journée formidable à Wall Street », a déclaré Paul Nolte, conseiller patrimonial senior et stratège de marché chez Murphy & Sylvest à Elmhurst, dans l’Illinois. « Le seul secteur du marché qui souffre vraiment en ce moment est celui de la technologie, qui a été le chouchou des marchés jusqu’en juin environ. »

« Les investisseurs commencent à se rendre compte que le récit autour de l’IA comporte quelques failles », a ajouté M. Nolte. « Et cela a un impact sur les indices, car ceux-ci sont très fortement pondérés en faveur du secteur technologique. »

Sur le plan géopolitique, les Houthis, soutenus par l’Iran, ont lancé de nouvelles attaques contre des cibles saoudiennes, propulsant les prix du brut à leur plus haut niveau depuis cinq mois. Les investisseurs craignent que les conflits persistants au Moyen-Orient ne maintiennent l’inflation à un niveau élevé et ne contraignent la Réserve fédérale américaine à continuer de relever ses taux d’intérêt.

Les données du ministère du Travail ont montré que les demandes initiales d’allocations chômage continuaient de se maintenir à des niveaux proches de leurs plus bas depuis plusieurs décennies. Ces signes de stabilité du marché du travail permettront à la Fed de se concentrer sur la lutte contre l’inflation. Les marchés financiers anticipent actuellement la probabilité que la banque centrale relève son taux directeur de 25 points de base supplémentaires avant la fin de l’année.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 11,89 points, soit 0,02 %, à 52 867,98, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 93,74 points, soit 1,21 %, à 7 663,43 et l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 694,00 points, soit 2,60 %, à 26 008,86.

La saison des résultats du troisième trimestre bat son plein, 111 des entreprises du S&P 500 ayant déjà publié leurs résultats. Parmi celles-ci, 83 % ont dépassé les attentes des analystes, selon les dernières données de LSEG.

Procter & Gamble PG.N a averti que la hausse des coûts pèserait de plus en plus sur ses bénéfices, mais a tout de même dépassé les estimations des analystes, ce qui a fait grimper son titre de 5,6 % et a soutenu le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS .

Blackstone BX.N a progressé de 8,4 %, après que la société a déclaré que l’élargissement des spreads de crédit sur la dette liée à l’IA pourrait offrir une opportunité de garantir des rendements plus élevés.

Lockheed Martin LMT.N a grimpé de 7,0 % après que l'entreprise aérospatiale et de défense a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels.

Spotify SPOT.N a progressé de 11,1 % après que la société suédoise de streaming musical a annoncé un bénéfice prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur ses fonctionnalités basées sur l’IA pour stimuler la croissance de sa base d’utilisateurs.

Union Pacific UNP.N a gagné 3,6 % après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, grâce notamment à une hausse des prix de ses principaux services, bien que la compagnie ferroviaire ait signalé un impact négatif de la hausse des prix du carburant.

Les fabricants de puces Intel INTC.O , AMD AMD.O , Sandisk

SNDK.O et Marvell MRVL.O ont tous chuté de plus de 8 % dans le contexte d’une vague de ventes généralisée sur le secteur des semi-conducteurs.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 1,01 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 173 nouveaux plus hauts et 366 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 022 titres ont progressé et 2 766 ont reculé, les titres en baisse étant 1,37 fois plus nombreux que les titres en hausse.

Le S&P 500 a enregistré 40 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et quatre nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 82 nouveaux plus-hauts et 342 nouveaux plus-bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines s'est élevé à 18,79 milliards d'actions, contre une moyenne de 17,19 milliards pour l'ensemble des séances des 20 derniers jours de cotation.