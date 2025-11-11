Le S&P 500 et le Nasdaq chutent alors que les inquiétudes concernant la valorisation de l'IA refont surface



Indices: Dow en hausse de 0,16%, S&P 500 en baisse de 0,19%, Nasdaq en baisse de 0,45%

Paramount Skydance gagne sur la réduction des coûts et les plans d'investissement

Le japonais SoftBank se débarrasse de ses actions Nvidia

CoreWeave chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

LeS&P 500 et le Nasdaq ont reculé mardi, les inquiétudes concernant les valorisations technologiques élevées refaisant surface, tandis que les marchés ont suivi de près les progrès vers la fin de la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire des États-Unis.

La mise à jour hebdomadaire des chiffres préliminaires de l'ADP sur la masse salariale a montré que les employeurs privés ont supprimé en moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 25 octobre, ce qui a assombri le sentiment.

) "Les données d'ADP ne tiennent pas compte d'une partie importante du marché du travail dans son ensemble et (ne donne pas beaucoup d'indications sur sa santé", a déclaré Jamie Cox, associé gérant de Harris Financial Group.

"La journée d'hier a été tellement riche en rebondissements que les marchés sont en train de souffler un peu

Lundi, les actions des secteurs de la technologie et de l'intelligence artificielle ont rebondi après les pertes importantes de la semaine dernière sur les attentes de réouverture du gouvernement cette semaine, la fermeture prolongée pesant sur l'économie et contribuant à une panne de données.

Le Nasdaq .IXIC a enregistré sa plus forte hausse quotidienne depuis le 27 mai et le S&P 500 .SPX a enregistré sa plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis la mi-octobre lors de la séance précédente.

A 9:37 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 72,81 points, ou 0,16%, à 47 441,44, le S&P 500

.SPX a perdu 12,76 points, ou 0,19%, à 6 819,67 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 105,88 points, ou 0,45%, à 23 421,61.

Les valeurs des technologies de l'information ont été les plus pondérées sur le S&P 500, en baisse de 0,6%. Les gains de McDonald's MCD.N et Goldman Sachs GS.N ont maintenu le Dow à flot.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont chuté de 2,3 % après que l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T a révélé qu'il avait vendu le reste de ses actions dans l'entreprise phare de l'intelligence artificielle pour 5,83 milliards de dollars.

Les actions de CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, ont chuté de10,8 % après que la société d'informatique en nuage a revu à la baisse ses prévisions de revenus annuels .

Les inquiétudes concernant les entreprises liées à l'IA, qui ont été les principaux moteurs du marché haussier cette année, ont persisté alors que les traders évaluaient les rendements des dépenses technologiques et circulaires au sein du secteur.

RÉOUVERTURE FÉDÉRALE ATTENDUE

Le Sénat américain a approuvé lundi un compromis qui mettrait fin au "shutdown" qui a perturbé les prestations alimentaires de millions de personnes, laissé les employés fédéraux sans salaire et entravé le trafic aérien.

Le projet de loi sera ensuite soumis à l'approbation de la Chambre des représentants avant d'être envoyé au président Donald Trump pour qu'il le signe, les marchés de paris comme Polymarket tablant pleinement sur une réouverture cette semaine.

"Le shutdown sera pratiquement terminé jeudi au plus tard, et vous continuerez à voir le suivi du rallye de lundi une fois que les vacances seront terminées", a ajouté M. Cox.

Entre-temps, M. Trump a déclaré à l'adresse que les États-Unis risquaient un désastre économique et de sécurité nationale si la Cour suprême s'opposait à son recours à une loi sur les pouvoirs d'urgence pour imposer des droits de douane considérables.

Paramount Skydance PSKY.O a gagné 8,7 %, dépassant le S&P 500, après que la nouvelle société de médias fusionnée ait annoncé de nouvelles réductions de coûts et des plans d'investissement de 1,5 milliard de dollars dans ses divisions de streaming et de studio.

Les actions de Rocket Lab RKLB.O ont bondi de 4,7 % après que la société spatiale a affiché un revenu record au troisième trimestre.

Occidental Petroleum OXY.N a gagné 3,6% après que le producteur de schiste ait dépassé les attentes de bénéfices du troisième trimestre .

Les marchés obligataires américains étaient fermés pour cause de jour férié.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,66 contre 1 sur le NYSE et de 1,23 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 14 nouveaux sommets sur 52 semaines et un nouveau creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 29 nouveaux sommets et 52 nouveaux creux.