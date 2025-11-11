Le S&P 500 et le Nasdaq chutent alors que les inquiétudes concernant la valorisation de l'IA refont surface

Indices: Dow en hausse de 0,6 %, S&P 500 en baisse de 0,2 %, Nasdaq en baisse de 0,7 %

Paramount Skydance progresse grâce à une réduction des coûts et à des plans d'investissement

Le japonais SoftBank se débarrasse de ses actions Nvidia

CoreWeave chute après avoir revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

(Mise à jour des prix, commentaires d'analystes) par Twesha Dikshit et Purvi Agarwal

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé mardi, les inquiétudes concernant les valorisations technologiques élevées refaisant surface, tandis que les marchés ont suivi de près les progrès vers la fin de la fermeture du gouvernement la plus longue de l'histoire des États-Unis.

Les actions de Nvidia NVDA.O ont chuté de 3,7 % après que l'investisseur technologique japonais SoftBank Group 9984.T a révélé qu'il avait vendu ses actions dans le leader de l'intelligence artificielle pour 5,83 milliards de dollars.

Les actions de CoreWeave CRWV.O , soutenu par Nvidia, ont chuté de12,7 % après que la société d'informatique en nuage a réduit ses prévisions de revenus annuels en raison de problèmes dans les centres de données. Les actions de Core Scientific CORZ.O ont chuté de 7 %.

"Il y a un peu de faiblesse sur quelques titres liés à l'IA... beaucoup de failles vraiment mineures dans l'armure, mais cela vient au milieu d'une sorte de consolidation plus large dans ces noms qui a commencé la semaine dernière", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird.

"(Avec) l'incertitude quant à l'ampleur que peut prendre cette technologie, il y aura un jour donné beaucoup de sentiment, ce qui tend généralement à ajouter une certaine volatilité aux marchés. "

Les entreprises liées à l'IA ont été les principaux moteurs du marché haussier cette année, mais les inquiétudes concernant les rendements monétaires et les dépenses circulaires ont provoqué une liquidation la semaine dernière.

Lundi, les actions liées à la technologie et à l'intelligence artificielle ont rebondi, le Nasdaq affichant sa plus forte hausse quotidienne depuis le 27 mai, grâce aux prévisions de réouverture du gouvernement cette semaine. La fermeture prolongée du gouvernement a pesé sur l'économie et a contribué à l'absence de données.

La mise à jour hebdomadaire des chiffres préliminaires de l'ADP sur la masse salariale a montré que les employeurs privés ont supprimé en moyenne 11 250 emplois par semaine au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 25 octobre, ce qui a encore réduit le sentiment.

À 11:53 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 290,54 points, ou 0,61%, le S&P 500 .SPX a perdu 14,37 points, ou 0,21%, et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 178,17 points, ou 0,76%.

Les valeurs liées aux technologies de l'information ont le plus pesé sur le S&P 500, en baisse de 1,2%, tandis que l'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté de 2%.

Les valeurs de la santé .SPXHC ont augmenté de 1,6%, les fabricants de médicaments Eli Lilly LLY.N , Merck MRK.N et Amgen AMGN.O ayant progressé de 2,1% à 3,6%.

Occidental Petroleum OXY.N a gagné 2,8% après que le producteur de schiste ait dépassé les attentes de bénéfices du troisième trimestre . L'indice S&P 500 de l'énergie

.SPNY a gagné 1,6%.

Les gains d'Amgen et de Goldman Sachs GS.N ont aidé le Dow.

RÉOUVERTURE FÉDÉRALE ATTENDUE

Le Sénat américain a approuvé lundi un compromis qui mettrait fin au "shutdown" qui a entraîné des perturbations généralisées dans les transports aériens et les prestations alimentaires et qui a laissé les travailleurs fédéraux sans salaire.

Le projet de loi sera ensuite soumis à l'approbation de la Chambre des représentants avant d'être envoyé au président Donald Trump pour qu'il le signe, les marchés de paris comme Polymarket tablant pleinement sur une réouverture cette semaine.

Entre-temps, M. Trump a déclaré à l'adresse que les États-Unis risquaient un désastre économique et de sécurité nationale si la Cour suprême s'opposait à son recours à une loi sur les pouvoirs d'urgence pour imposer des droits de douane considérables.

Parmi les autres mouvements, Paramount Skydance PSKY.O a gagné 9,8 %, en tête du S&P 500, après que la nouvelle société de médias fusionnée ait annoncé de nouvelles réductions de coûts et des plans d'investissement de 1,5 milliard de dollars dans ses divisions de streaming et de studio.

Les marchés obligataires américains étaient fermés en raison d'un jour férié.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 1,63 contre 1 sur le NYSE et de 1,02 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 22 nouveaux sommets sur 52 semaines et deux nouveaux creux, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 75 nouveaux sommets et 106 nouveaux creux.