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Le S&P 500 et le Nasdaq atteignent de nouveaux sommets alors que les rendements des bons du Trésor se stabilisent et que le prix du pétrole recule
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 16:00

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en hausse: Dow Jones +0,48 %, S&P 500 +0,56 %, Nasdaq +0,63 %

* Le directeur général d'AMD annonce que la société prévoit d'augmenter considérablement son offre en 2027

* Constellation Energy bondit après la conclusion d'un accord énergétique entre Google et la société

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Tharuniyaa Lakshmi et Shashwat Chauhan

L'indice de référence S&P 500 et le Nasdaq ont atteint mardi des niveaux records, alors que les rendements des bons du Trésor reculaient après avoir atteint leurs plus hauts niveaux depuis plusieurs années et que les cours du pétrole baissaient, tandis que les investisseurs se tournaient vers la prochaine saison des résultats trimestriels.

La plupart des titres des « Magnificent Seven » ont légèrement progressé en début de séance, Meta META.O , Tesla

TSLA.O et Amazon.com AMZN.O affichant tous une hausse. Apple

AAPL.O et Alphabet GOOGL.O faisaient figure d’exceptions, reculant chacun d’environ 0,2 %.

Le concepteur de puces Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,2 %, portant la capitalisation boursière de la société la plus valorisée au monde à près de 6 000 milliards de dollars.

« Le secteur qui, selon moi, est considéré comme celui qui va le mieux se comporter est celui des technologies de l’information », a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth.

« Les prévisions pour tous les autres secteurs sont nettement moins optimistes, à l’exception de celui de l’énergie. La hausse des prix de l’énergie va avoir un impact négatif sur les dépenses de consommation. »

L’optimisme entourant le secteur de l’IA et les espoirs de résultats solides des entreprises ont soutenu les valeurs technologiques, renforçant encore la tendance haussière amorcée en octobre 2022.

Le rendement des bons du Trésor à 30 ans US30YT=RR s’est maintenu à 5,66 %, tandis que celui de l’obligation de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 2,1 points de base pour s’établir à 5,28 %.

La publication, la semaine dernière, d’un rapport sur l’emploi moins bon que prévu a tempéré les anticipations concernant les hausses de taux cette année. Les opérateurs estiment désormais à 78 % la probabilité que la Réserve fédérale maintienne ses taux d’intérêt inchangés ce mois-ci, même si une hausse des taux en décembre reste largement anticipée par les marchés, selon l’outil FedWatch du CME Group.

Mardi, au moins quatre responsables de la Fed, dont le président de la Fed de New York, John Williams, doivent prononcer des discours publics.

Neuf des onze secteurs du S&P 500 affichaient une hausse, les services aux collectivités .SPLRCU et la santé .SPXHC menant le bal.

À 9 h 47 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 243,69 points, soit 0,48 %, à 51 511,59, le S&P 500 .SPX gagnait 43,17 points, soit 0,56 %, à 7 817,12 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 173,61 points, soit 0,63 %, à 27 650,92.

Les cours du pétrole ont quant à eux reculé de plus de 2 %, les exportations de brut du Moyen-Orient, qui ont bien résisté, et la libération d’une partie des stocks d’urgence du G7 ayant apaisé les craintes liées à l’offre. Les valeurs énergétiques du S&P 500 .SPNY ont reculé de 0,6 %.

La saison des résultats du troisième trimestre débutera la semaine prochaine. Selon les données de LSEG, les analystes s’attendent en moyenne à ce que les bénéfices des entreprises du S&P 500 bondissent de plus de 30 % en glissement annuel au cours de ce trimestre, en grande partie grâce aux valeurs liées à l’intelligence artificielle.

Le fabricant de puces AMD AMD.O a progressé de près de 1 % après que sa directeur général, Lisa Su, a déclaré que la société prévoyait d’augmenter considérablement son offre de puces en 2027 afin de répondre à la demande en plein essor dans le domaine de l’IA.

Constellation Energy CEG.O a enregistré la plus forte hausse du S&P 500, avec une progression de 12,9 %, après que Google (Alphabet) GOOGL.O a conclu un contrat d’approvisionnement en électricité de 3 590 mégawatts avec la société.

Option Care Health OPCH.O a bondi de 32,9 % après que le distributeur pharmaceutique McKesson MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont convenu d’acquérir le prestataire de thérapies par perfusion, dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 5,8 milliards de dollars, dette comprise.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,91 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,64 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 18 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et un nouveau plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 39 nouveaux plus hauts et 63 nouveaux plus bas.

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
348,5850 USD NASDAQ +0,61%
AMAZON.COM
255,2100 USD NASDAQ +1,52%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
654,7900 USD NASDAQ +3,65%
APPLE
333,2000 USD NASDAQ +0,09%
CNSTLLTN ENER CO
305,3800 USD NASDAQ +14,11%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 612,42 Pts Index Ex +0,67%
MCKESSON
918,240 USD NYSE +0,28%
META PLATFORMS
741,8850 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ 100 INDEX
31 292,31 Pts Index Ex +0,69%
NASDAQ Composite
27 675,48 Pts Index Ex +0,72%
NVIDIA
241,4900 USD NASDAQ +1,08%
OPTION CR HEALTH
31,0550 USD NASDAQ +32,88%
S&P 500
7 836,54 Pts CBOE +0,81%
S&P 500 INDEX
7 836,54 Pts CBOE +0,81%
TESLA
380,6400 USD NASDAQ +0,50%
USA BENCHMARK 10A
5,310 Rates +1,00%
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