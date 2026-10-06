Eurovision : la République tchèque se retire, invoquant des coupes budgétaires

Le chanteur Daniel Zizka, qui représentait la République tchèque avec la chanson "Crossroads", lors de la finale de l'Eurovision, le 16 mai 2026 à Vienne ( AFP / Tobias SCHWARZ )

La télévision publique tchèque a annoncé mardi qu'elle ne participerait pas l'année prochaine à l'Eurovision, le plus grand événement musical télévisé en direct du monde, invoquant des coupes budgétaires.

"Nous ne verrons pas le drapeau tchèque sur scène l'année prochaine", a déclaré la télévision tchèque sur X, ajoutant qu'elle espérait y retourner un jour.

Selon les règles de l'Eurovision, seul un diffuseur membre de l'Union européenne de radio-télévision (UER) peut en effet nommer un artiste pour représenter un pays. Au cours de l'édition 2026 organisée à Vienne en mai et remportée par la Bulgare Dara, le chanteur tchèque Daniel Zizka avait terminé 16e avec sa chanson "Crossroads". Aucun artiste tchèque n'est jamais parvenu à la première place à ce concours.

Le gouvernement de coalition nationaliste dirigé par le milliardaire Andrej Babis souhaite passer d'un système de redevance versée par les téléspectateurs à un financement direct par l'État et s'est engagé à réduire les subventions à la télévision et à la radio publiques.

Les deux médias ont déjà annoncé des suppressions de postes et des ajustements de programmes. Le Parlement tchèque, où la coalition de M. Babis dispose de la majorité pour gouverner, n'a toutefois pas encore voté cette réforme du financement.

Plusieurs voix critiques, parmi lesquelles celle de l'ONG Reporters sans frontières (RSF), ont fustigé cette décision, jugeant qu'elle met en péril l'indépendance des médias publics. La télévision et la radio tchèques ont déjà observé une grève symbolique contre ce projet en juin.

Les détracteurs d'Andrej Babis l'accusent également de vouloir restreindre l'indépendance des médias publics, à l'image de ses alliés, le Premier ministre slovaque Robert Fico ou l'ancien chef du gouvernement hongrois Viktor Orban, qui a perdu les élections en avril.

La décision tchèque de ne pas participer à l'Eurovision porte un nouveau coup financier à l'UER, l'Irlande et l'Espagne ayant déjà annoncé leur intention de boycotter l'édition 2027, en raison de la participation d'Israël.

Le diffuseur irlandais RTÉ a notamment invoqué les "pertes humaines effroyables et persistantes à Gaza" ainsi que "la crise humanitaire qui y règne".

Cinq pays européens — Pays-Bas, Islande, Irlande, Slovénie et Espagne — ont déjà boudé l'édition 2026, s'interrogeant sur les raisons pour lesquelles Israël avait été autorisé à y prendre part malgré la guerre dans la bande de Gaza, tandis que la Russie a été suspendue peu après l'invasion de l'Ukraine.