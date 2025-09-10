Le S&P 500 et le Nasdaq à un pic après un indicateur d'inflation US

Un homme marche sur Wall Street devant la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert en ordre dispersé mercredi au lendemain des records des trois principaux indices de Wall Street, le Dow Jones reprenant son souffle, tandis que le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq accélèrent encore sur la foi d'une baisse imminente des taux directeurs aux Etats-Unis et des prévisions spectaculaires d'Oracle.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 88,85 points, soit 0,19%, à 45.622,49 points.

Le Standard & Poor's 500, plus large, progresse de 28,16 points, soit 0,43%, à 6.540,77 points.

Le Nasdaq Composite prend 106,45 points, soit 0,49%, à 21.985,94 points.

Une heure avant l'ouverture de Wall Street, le département du Travail a indiqué que les prix à la production (PPI) aux Etats-Unis s'étaient contractés contre toute attente en août, de 0,1% sur mois, tandis qu'en rythme annuel, ils ont décéléré à 2,6% après une hausse de 3,1% en juillet. Cette statistique, publiée en amont de l'indice des prix à la consommation, prévu jeudi, vient conforter les anticipations des marchés sur plusieurs baisses des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) d'ici la fin de l'année.

Mardi, le département du Travail a révisé à la baisse les créations d'emplois sur les 12 mois à mars, suggérant que la croissance de l'emploi aux Etats-Unis était déjà au point mort avant que le président Donald Trump n'impose de nouveaux droits de douane.

Un ralentissement de l'économie et des pressions inflationnistes font espérer une possible baisse de 50 points des taux de la Fed dès la semaine prochaine, montrent les contrats à terme.

"Tout signe indiquant que l'inflation est en baisse (...) est accueilli avec une grand satisfaction de la part du marché et de la Fed", souligne Adam Sarhan, directeur général de 50 Park Investments.

"Le fait que les prix à la production, qui sont plus sensibles aux droits de douane, aient baissé est un facteur haussier pour les actions (…) Cela donne à la Fed plus de marge de manœuvre pour réduire ses taux", a-t-il ajouté.

La tendance positive est également alimentée par Oracle qui a dit s'attendre à ce que les commandes dans son activité d'informatique dématérialisée dépasse les 500 milliards de dollars. Dans le sillage d'Oracle qui s'envole de 32%, Nvidia prend 3,05%, Advanced Micro Devices 3,72%, et Broadcom 4,78%.

Les fournisseurs d'énergie pour les centres de données sont également recherchés avec Constellation Energy qui gagne 3,77%, Vistra 4,69% et GE Vernova 4,83%.

Dans les autres valeurs, Synopsys plonge de 30,73%, le fournisseur de logiciels de conception de puces ayant raté les prévisions de Wall Street sur le chiffre d'affaires trimestriel, tandis que GameStop bondit de 3,55% après avoir fait état d'une hausse de près de 22% de son chiffre d'affaires trimestriel.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)