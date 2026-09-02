Le S&P 500 et le Dow Jones progressent, l'essor de l'IA compensant les tensions entre les États-Unis et l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Indices: le Dow Jones progresse de 0,47 %, le S&P 500 de 0,11 %, le Nasdaq recule de 0,06 %

* Les investisseurs surveillent les tensions avec l'Iran et les craintes d'inflation

* Dell bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

* Brown-Forman progresse après avoir dépassé les prévisions de bénéfices au premier trimestre

(Mises à jour après l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow Jones ont progressé mercredi , les investisseurs évaluant les nouveaux affrontements entre les États-Unis et l'Iran face aux signes de vigueur du secteur de l'intelligence artificielle.

Les dernières frappes ont remis les tensions géopolitiques au premier plan, mettant fin au calme précaire de ces dernières semaines et ravivant les craintes inflationnistes, alors que les échanges de tirs les plus intenses entre les États-Unis et l’Iran depuis juillet ont alimenté les craintes d’un conflit régional plus large.

Mais le moteur de croissance que représente l’IA a contribué à soutenir le moral des investisseurs, qui parient qu’une dose modérée d’incertitude macroéconomique ne suffirait pas à faire dérailler le secteur technologique.

« En matière d’IA, nous sommes au bord du précipice. Nous sommes au début d’une révolution très importante dans la manière dont la technologie et les données sont gérées », a déclaré Thomas Kikis, responsable des marchés pour les États-Unis et les Amériques chez Standard Chartered.

À 9 h 56(heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 246,01 points, soit 0,47 %, à 53 012,89, le S&P 500 .SPX gagnait 8,22 points, soit 0,11 %, à 7 639,69 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 14,92 points, soit 0,06 %, à 26 084,86.

Parmi les titres les plus actifs, on note Dell DELL.N , qui a progressé de 6,7 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires annuels.

Brown-Forman BFb.N a progressé de 4,2 % après que le fabricant du Jack Daniel's a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre.

Les performances des titres du groupe « Magnificent Seven » ont été mitigées: Nvidia NVDA.O a progressé de 1,2 %, tandis que Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O ont reculé respectivement de 0,5 % et 1 %.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES PÈSENT SUR LES ACTIONS

Les actions ont subi la pression exercée par la hausse des rendements des bons du Trésor américain, considérés comme sans risque, ce qui réduit l’intérêt de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a reculé de 2 points de base mercredi après avoir progressé plus tôt dans la séance, mais il reste proche de son plus haut niveau depuis janvier de l’année dernière.

« Les investisseurs sont très préoccupés par la tendance à la hausse des rendements obligataires mondiaux et, par conséquent, réduisent leur exposition aux actions, sur lesquelles ils ont réalisé des bénéfices substantiels », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Toute flambée de violence au Moyen-Orient pourrait également compliquer davantage les perspectives en matière de taux d’intérêt. Au cours de la semaine écoulée, les traders ont fortement renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise des pressions sur les prix était la priorité absolue de la banque centrale .

Les marchés anticipent désormais une probabilité de 66,2 % d’une hausse en septembre, selon l’outil CME FedWatch, contre environ 37 % il y a une semaine.

Les investisseurs doivent également composer avec une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7 % en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui s’appuie sur des données de Finaeon.

Les valeurs énergétiques .SPNY , qui figuraient parmi les rares valeurs en hausse ces derniers jours, ont légèrement reculé, le Brent LCOc1 ayant effacé les gains enregistrés plus tôt dans la séance. Valero Energy VLO.N a légèrement baissé de 0,3 %, tandis que Chevron CVX.N est resté stable.

Les investisseurs analyseront également vendredi le rapport sur l'emploi, qui pourrait contribuer à donner le ton pour les actions. Les dernières données sur l'inflation ont donné des signaux mitigés.