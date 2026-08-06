Le S&P 500 et le Dow Jones devraient ouvrir en légère hausse grâce aux espoirs suscités par l'accord au Moyen-Orient ; les valeurs des secteurs des semi-conducteurs et des logiciels s'effondrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Western Digital et SanDisk en baisse malgré des prévisions optimistes

* AppLovin recule après avoir affiché un chiffre d'affaires inférieur aux estimations au deuxième trimestre

* Moderna en hausse après l'autorisation américaine de son vaccin contre la grippe

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,23 %, le S&P en hausse de 0,15 %, le Nasdaq en baisse de 0,55 %

(Mises à jour avant l'ouverture des marchés) par Johann M Cherian et Shashwat Chauhan

Le S&P 500 et le Dow Jones s'apprêtaient à ouvrir en stable jeudi, dans le sillage de la remontée record enregistrée cette semaine, alors que les investisseurs attendaient des précisions sur un accord de paix au Moyen-Orient. Les contrats à terme sur le Nasdaq ont quant à eux reculé, les prévisions optimistes de Western Digital et Sandisk n'ayant pas réussi à convaincre.

La société de stockage de données Western Digital

WDC.O a perdu 14,4 % et le fabricant de puces mémoire Sandisk SNDK.O a chutéde 10,4 % dans les échanges avant l’ouverture, après avoir bondi respectivement de 200 % et 400 % cette année. Les deux sociétés prévoient un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux attentes, misant sur une forte demande liée à l’intelligence artificielle.

« Les anticipations (concernant Western Digital) tablaient sur une accélération pure et simple (et non pas simplement sur le maintien d’une bonne dynamique) », a déclaré Luke Lango, analyste technologique en chef au sein du cabinet d’études financières InvestorPlace.

« Lorsque la trajectoire de la croissance et des marges s’est avérée “simplement” excellente plutôt que de s’accélérer à nouveau, un titre extrêmement prisé et à forte dynamique a été déversé sur le marché, parallèlement à l’ensemble du secteur de la mémoire pour l’IA, qui a connu une correction tout au long de la semaine. »

Les actions d’autres fabricants de puces, tels que Micron

MU.O , ont chuté de 4,6 %, tandis qu’Advanced Micro Devices

AMD.O , Marvell Technology MRVL.O et Intel INTC.O ont chacune perdu plus de 1 %.

Les valeurs du secteur des logiciels ont également globalement reculé, Atlassian TEAM.O , Salesforce CRM.N , Adobe ADBE.O et Zscaler ZS.O enregistrant toutes de fortes baisses à la suite de la publication des résultats de quelques entreprises du secteur.

AppLovin APP.O a chuté de 19 %, la plateforme de marketing n’ayant pas atteint les estimations de Wall Street concernant son chiffre d’affaires trimestriel, tandis que la société de sécurité cloud Datadog DDOG.O a perdu 15,6 % après avoir publié ses résultats du deuxième trimestre.

Les méga-capitalisations telles que Meta META.O et Amazon

AMZN.O ont légèrement progressé, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a reculé de 0,3 % après la publication d’un article indiquant que la société cherchait à lever jusqu’à 25 milliards de dollars grâce à sa dernière émission obligataire aux États-Unis. Le titre avait clôturé en baisse de 4 % lors de la séance précédente, suite à l’annonce d’un remaniement de la direction de sa division IA. Apple AAPL.O a progressé de 1 %.

SpaceX SPCX.O a progressé de 2,3 % à la veille de l’expiration du premier délai de blocage des actions du conglomérat spatial après son introduction en bourse. L’ensemble du secteur lié à l’IA a montré des signes de ralentissement après une phase de hausse.

Les solides résultats publiés par les leaders technologiques au cours de cette saison de publication des comptes ont redonné confiance aux investisseurs quant à la rentabilisation des investissements dans l’IA, ce qui a permis à l’indice de référence S&P 500 .SPX et à l’indice des valeurs vedettes Dow

.DJI de retrouver leurs plus hauts historiques en début de semaine.

Le Nasdaq .IXIC se situe à environ 3 % de son plus haut historique, après avoir rebondi depuis les plus bas de la semaine dernière, qui avaient vu l’indice frôler une correction.

À 8 h 38 (heure de l'Est), les contrats E-mini sur le Dow

YMcv1 gagnaient 125 points, soit 0,23 %, et les contrats E-mini sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 11,5 points, soit 0,15 %. Les contrats E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 reculaient de 161,5 points, soit 0,55 %.

Les cours du Brent LCOc1 ont évolué dans une fourchette étroite , avoisinant les 80 dollars le baril, les marchés étant à l’affût du moindre signe d’accord entre l’Iran et lesÉtats-Unis. Un accord proposé entre l’Iran et Oman donnerait à Téhéran le contrôle des navires entrant dans le Golfe par le détroit d’Ormuz, ont indiqué des sources à Reuters.

La Réserve fédérale suit de près les perspectives concernant les coûts de l’énergie, la plupart des responsables de la banque centrale se déclarant prêts à agir si les pressions sur les prix venaient à s’intensifier. Le président de la Fed de Saint-Louis, Alberto Musalem, devrait s’exprimer sur la politique monétaire dans le courant de la journée.

Le président de la Fed, Kevin Warsh, restant discret sur les orientations futures, les traders peinent à évaluer la prochaine décision de politique monétaire de la banque centrale.

Les probabilités d’un statu quo par rapport à une hausse des taux en septembre sont désormais presque à égalité, selon l’outil CME FedWatch. La semaine dernière, les opérateurs tablaient sur une probabilité de 37 % que les taux restent inchangés, contre 63 % pour une hausse.

Un rapport du ministère du Travail a révélé que les demandes hebdomadaires d’allocations chômage s’établissaient à 199 000, un chiffre inférieur aux prévisions des économistes qui tablaient sur 202 000, à l’approche de la publication vendredi des chiffres de l’emploi non agricole pour le mois de juillet.

Parmi les autres titres, l' MRNA.O de Moderna a progressé de 3,9 % après que l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) a approuvé le vaccin antigrippal de la société , « », pour les personnes âgées de 50 ans et plus.