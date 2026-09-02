Le S&P 500 et le Dow Jones devraient enregistrer de légers gains à l'ouverture, alors que les tensions avec l'Iran viennent contrebalancer l'optimisme lié à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Contrats à terme: le Dow Jones en hausse de 0,23 %, le S&P 500 en hausse de 0,08 %, le Nasdaq en baisse de 0,09 %

* Les investisseurs surveillent les tensions avec l'Iran et les craintes d'inflation

* Dell bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

(Le point avant l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

L'indice de référence S&P 500 et l'indice des valeurs vedettes Dow semblaient se diriger vers de légers gains à l'ouverture mercredi ,les investisseurs évaluant d'un côtéla reprise des affrontementsentre les États-Unis et l'Iran et, de l'autre, les signes de vigueur du secteur de l'intelligence artificielle.

Les dernières frappes ont remis les tensions géopolitiques au premier plan, mettant fin au calme précaire de ces dernières semaines et ravivant les craintes d'inflation.

Mais le moteur de croissance que représente l’IA a soutenu le moral des investisseurs, et ces derniers parient qu’une dose modérée d’incertitude macroéconomique ne suffirait pas à faire dérailler le secteur technologique.

« En matière d’IA, nous sommes au bord du précipice. Nous sommes au début d’une révolution très importante dans la manière dont la technologie et les données sont gérées », a déclaré Thomas Kikis, responsable des marchés pour les États-Unis et les Amériques chez Standard Chartered.

À 8 h 31 (heure de l’Est), les contrats à terme E-mini sur le Dow YMcv1 gagnaient 122 points, soit 0,23 %, ceux sur le S&P 500 EScv1 progressaient de 5,75 points, soit 0,08 %, tandis que les contrats à terme E-mini sur le Nasdaq 100 NQcv1 perdaient 26,75 points, soit 0,09 %.

Parmi les titres les plus actifs en pré-ouverture, on notait notamment Dell DELL.N , qui a progressé de 8,94 % après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires annuels. Hewlett Packard Enterprise HPE.N a également progressé de 4,5 % après que les perspectives optimistes de Dell ont stimulé le sentiment autour des dépenses en infrastructures d’IA.

Nvidia NVDA.O a progressé de 0,33 %, tandis qu’Apple

AAPL.O et Tesla TSLA.O ont respectivement gagné 0,47 % et 0,47 %.

LES RENDEMENTS OBLIGATAIRES POURRAIENT EXERCER UNE PRESSION SUR LES ACTIONS

Les actions subissent la pression de la hausse des rendements des bons du Trésor américain, considérés comme sans risque, ce qui réduit l’intérêt de prendre le risque supplémentaire lié à l’achat d’actions.

Le rendement des bons du Trésor à 10 ans US10YT=RR a reculé de 2 points de base mercredi après avoir progressé en début de séance, mais il reste proche de son plus haut niveau depuis janvier de l’année dernière.

« Les investisseurs sont très préoccupés par la tendance à la hausse des rendements obligataires mondiaux et, par conséquent, réduisent leur exposition aux actions, sur lesquelles ils ont réalisé des bénéfices substantiels », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research.

Toute flambée de violence au Moyen-Orient pourrait également compliquer davantage les perspectives en matière de taux d’intérêt. Au cours de la semaine écoulée, les traders ont fortement renforcé leurs paris sur une hausse des taux en septembre après que le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que la maîtrise des pressions sur les prix était la priorité absolue de la banque centrale .

Les marchés anticipent désormais une probabilité de 66 % d’une hausse en septembre, selon l’outil CME FedWatch, contre environ 37 % il y a une semaine.

Les investisseurs sont également confrontés à une faiblesse saisonnière. Depuis 1926, l’indice de référence S&P 500 a perdu en moyenne 0,7 % en septembre, ce qui en fait le mois le plus faible pour les actions et le seul à afficher un rendement moyen négatif, selon Fisher Investments, qui cite des données de Finaeon.

Les valeurs énergétiques, qui figuraient parmi les rares à afficher des hausses ces derniers jours,ont légèrement reculé, le Brent LCOc1 ayant effacé les gains enregistrés plus tôt dans la séance. Chevron CVX.N et Valero Energy VLO.N ont chacunereculé de 0,58 %.

Les investisseurs analyseront également vendredi le rapport sur l’emploi, qui pourrait contribuer à donner le ton pour les actions. Les dernières données sur l’inflation ont donné des signaux mitigés.