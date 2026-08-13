Le S&P 500 clôture à un niveau record alors que les craintes liées à la hausse des taux s'atténuent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour sur l'évolution des cours à la clôture)

* Dell et HP en hausse après les résultats solides de Lenovo

* Les chiffres de l'inflation des prix à la production de juillet sont inférieurs aux prévisions

* S&P 500 +0,65 %, Nasdaq +0,81 %, Dow +0,13 %

par Noel Randewich et Avinash P

Le S&P 500 a clôturé jeudi à un niveau record, porté par la hausse de Sandisk et d’autres valeurs technologiques de premier plan, alors que les données modérées sur l’inflation des prix à la production ont conforté les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèvera pas ses taux d’intérêt lors de sa réunion de septembre.

Les fabricants de puces mémoire Sandisk SNDK.O et Micron Technology MU.O ont bondi respectivement de 13,7 % et 4,2 %, tandis que Microsoft a gagné près de 1 % et que Meta Platforms

META.O a progressé de 2,8 %.

L'action de la société de cloud IA CoreWeave CRWV.O a reculé de 1,3 %. Elle avait bondi de 19 % la veille après que la société eut revu à la hausse ses prévisions d'investissements annuels.

Les prévisions optimistes publiées ces dernières semaines par des entreprises telles que Microsoft et Amazon AMZN.O ont apaisé les craintes des investisseurs concernant les dépenses massives consacrées aux centres de données dédiés à l’IA.

« Le boom technologique porté par les résultats de l’IA se poursuit », a déclaré Jay Hatfield, directeur général d’Infrastructure Capital Advisors à New York. « Il s’agit d’un boom des bénéfices, pas d’une bulle. »

Le S&P 500 a progressé de 0,65 % pour clôturer la séance à 7 798,99 points, dépassant ainsi son plus haut historique atteint vendredi dernier.

Le Nasdaq a gagné 0,81 % pour atteindre 26 803,03 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a progressé de 0,13 % à 53 839,99 points.

Sept des onze indices sectoriels du S&P 500 ont progressé, emmenés par celui des services de communication .SPLRCL , en hausse de 1,56 %, suivi par celui de l'immobilier .SPLRCR , qui a gagné 1,34 %.

Le S&P 500 affiche une hausse d’environ 14 % en 2026, tandis que le Nasdaq a progressé d’environ 15 %.

Cisco Systems CSCO.O a chuté de 8,4 % après que les prévisions de chiffre d’affaires optimistes du fabricant d’équipements réseau n’ont pas satisfait les investisseurs, qui avaient des attentes élevées. L’Iran et les États-Unis restent en désaccord quant aux efforts visant à convenir d’une fin définitive à la guerre en Iran, selon une source iranienne de haut rang, tandis que le trafic dans le détroit d’Ormuz, d’une importance vitale, restait fortement restreint. De nouvelles données ont montré que les prix à la production aux États-Unis sont restés inchangés en juillet, les prix des biens ayant baissé et le coût des services ayant légèrement augmenté, tandis que le nombre d’Américains ayant déposé une demande d’allocations chômage a modérément augmenté la semaine dernière, ce qui témoigne d’un marché de l’emploi stable.

Selon l’outil FedWatch du CME, les opérateurs tablent sur une probabilité de 63 % que la Fed maintienne ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion du mois prochain.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en baisse d’environ 2 %, à 87,07 dollars le baril. L'action Netflix NFLX.O a grimpé de 5,4 % après que l'investisseur milliardaire Bill Ackman a dévoilé une nouvelle participation dans la société de streaming, dans le cadre de la plus importante refonte du portefeuille de Pershing Square depuis des années. L'action Tapestry TPR.N a plongé de plus de 16 % après que le propriétaire de Coach a annoncé une croissance modérée de son chiffre d'affaires annuel . L'action Dell Technologies DELL.N a progressé de 2,1 % et celle de HP HPQ.N a gagné 6,9 % après que les résultats trimestriels du chinois Lenovo 0992.HK ont dépassé les attentes .

Au sein du S&P 500 .AD.SPX , les titres en hausse ont été 1,7 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 30 nouveaux plus hauts et un nouveau plus bas; le Nasdaq a enregistré 155 nouveaux plus hauts et 85 nouveaux plus bas.

Le volume des échanges sur les places boursières américaines a été faible, avec 16,1 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 17,5 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.