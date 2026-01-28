Le S&P 500 a brièvement dépassé les 7 000 points avant de se replier à l'approche des résultats de la Fed et des grandes entreprises technologiques

Indices en hausse: Dow 0,1%, S&P 500 0,03%, Nasdaq 0,09%

AT&T progresse après des prévisions de bénéfices annuels supérieures aux estimations

GE Vernova revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour 2026, les actions augmentent

Meta, Microsoft et Tesla publient leurs résultats après la clôture du marché

(Mises à jour avec les commentaires des analystes et les prix en début d'après-midi) par Pranav Kashyap et Twesha Dikshit

Le S&P 500 a brièvement dépassé les 7 000 points pour la première fois mercredi, avant de se replier, la volatilité augmentant alors que les traders attendent la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et une vague de bénéfices des grandes entreprises technologiques.

L'indice de référence a peu changé, tandis que le Nasdaq s'est maintenu en légère hausse après avoir réduit ses gains antérieurs.

"Ces grands chiffres ronds peuvent être des tests psychologiques difficiles pour le marché, mais nous pensons que c'est un signe très positif", a déclaré Jeff Buchbinder, stratège en chef des actions pour LPL Financial.

La Fed se réunit plus tard dans la journée pour prendre sa décision concernant les taux d'intérêt, et les décideurs politiques devraient les maintenir inchangés à 3,5 %-3,75 %. Les traders seront attentifs à la déclaration de la Fed et aux remarques du président Jerome Powell, pour obtenir des indices sur la trajectoire future des taux.

La banque centrale américaine, qui a récemment commencé à recevoir des données en temps réel sur la santé de l'économie après une fermeture partielle du gouvernement l'année dernière, navigue dans la politique tout en regardant à travers un brouillard de plus en plus politisé.

Cette réunion a pour toile de fond une enquête du ministère de la justice lancée au début du mois et impliquant M. Powell, ainsi que les allusions de M. Trump à la nomination "prochaine" d'un successeur.

Les marchés s'attendent actuellement à ce que la première baisse des taux intervienne en juin, selon l'outil FedWatch du CME.

À 11:31 a.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 49,62 points, ou 0,10%, à 49 053,03, le S&P 500

.SPX a gagné 1,23 points, ou 0,03%, à 6 980,50 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 20,74 points, ou 0,09%, à 23 839,44.

Nvidia NVDA.O a grimpé de 1,5%, Intel INTC.O a bondi de 11,3%, et Micron MU.O et Microchip Technology MCHP.O ont chacun gagné plus de 5%. SK Hynix , un fournisseur clé de Nvidia, a annoncé un bénéfice trimestriel record et ASML a enregistré ses commandes les plus élevées du quatrième trimestre, déclenchant un rallye technologique de l'Europe à l'Asie.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a augmenté de 1,8%.

"MAG 7" DONNE LE COUP D'ENVOI DES BÉNÉFICES

Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O publient leurs résultats après la clôture du marché, donnant le coup d'envoi des "Sept Magnifiques" qui ont stimulé le commerce de l'IA, propulsant les marchés à des niveaux record.

Apple AAPL.O , dont les résultats sont attendus jeudi, a chuté de plus de 1 %.

Les valorisations élevées entraînant une rotation vers les secteurs sous-évalués du marché, les plans d'investissement du groupe seront surveillés de près, les investisseurs se demandant si les dépenses en matière d'IA permettront d'obtenir des rendements.

Meta et Microsoft ont reculé de plus de 0,3 %, tandis que Tesla a gagné 0,8 %. La société IBM IBM.N , qui doit également publier ses résultats après la clôture du marché, est restée stable.

"Nous n'en sommes qu'au début. La dernière phase est celle de l'adoption par les utilisateurs finaux et nous en sommes encore aux premières phases de l'adoption par les entreprises", a déclaré Glenn Dorsey, responsable de la gestion des portefeuilles de clients chez Clark Capital.

"Vous commencez à voir un point où leur taux de croissance ralentit quelque peu. Cela crée une année potentielle de volatilité normale"

Parmi les mouvements liés aux bénéfices, Texas Instruments TXN.O a bondi de 8 % après que le fabricant de puces analogiques a prévu un chiffre d'affaires et un bénéfice pour le premier trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street. Starbucks SBUX.O a augmenté de 1,8 % après avoir enregistré une hausse plus importante que prévu de ses ventes comparables au premier trimestre. AT&T T.N a grimpé de 5,2% après que l'opérateur américain a annoncé un bénéfice annuel supérieur aux attentes du marché.

Dans le secteur industriel, Textron TXT.N a chuté de 8,4 % après avoir annoncé un bénéfice fiscal inférieur aux estimations, tandis qu'Otis OTIS.N a chuté de 3 % après que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre a été inférieur aux attentes.

Seagate Technology STX.O a bondi de 20,3 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street pour le troisième trimestre. Son concurrent Western Digital WDC.O a augmenté de 10 %.