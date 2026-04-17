Le Russell 2000 atteint un sommet intrajournalier quelques semaines après avoir subi une correction due à la guerre

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L'indice Russell 2000 des petites capitalisations a atteint vendredi son premier record intrajournalier depuis l'éclatement du conflit entre les États-Unis et l'Iran, rejoignant ainsi d'autres indices majeurs à des sommets historiques et suggérant que la récente reprise des actions s'étend au-delà des grandes entreprises.

Ce mouvement intervient moins d'un mois après que l'indice a confirmé une correction , définie comme une chute de 10 % par rapport à un pic récent.

Les actions des petites capitalisations ont tendance à être plus sensibles aux attentes en matière de taux d'intérêt, ce qui les rend vulnérables à l'évolution des risques d'inflation.

La flambée des prix du pétrole après la fermeture du détroit d'Ormuz pendant la guerre entre les États-Unis et l'Iran a ravivé les craintes d'inflation et assombri les perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Le ministre iranien des affaires étrangères, Abbas Araqchi , a déclaré vendredi à l'adresse que le détroit d'Ormuz était ouvert à la suite d'un accord de cessez-le-feu conclu au Liban, ce qui a provoqué une chute brutale des prix du pétrole et une hausse des actifs à risque à l'échelle mondiale.

Les petites capitalisations ont commencé l'année en tant qu'opérations favorites, car le rallye fulgurant des noms liés à l'IA a poussé les investisseurs à regarder au-delà des poids lourds de la technologie pour trouver des zones sous-évaluées du marché.

Si le risque géopolitique disparaît définitivement du rétroviseur, cette tendance pourrait reprendre de l'ampleur.

Depuis le début de l'année, l'indice Russell a surpassé l'indice de référence S&P 500 .SPX , l'indice Nasdaq .IXIC à forte composante technologique et l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI à forte composante technologique.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des records intrajournaliers mercredi.