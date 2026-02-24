 Aller au contenu principal
Le Royaume-Uni va réglementer Netflix et d'autres diffuseurs sur le modèle des radiodiffuseurs
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne a annoncé mardi que Netflix NFLX.O , Amazon Prime Video AMZN.O , Disney+

DIS.N et d'autres diffuseurs en continu seraient tenus de respecter les mêmes règles en matière de contenu et d'accessibilité que les diffuseurs traditionnels tels que la BBC.

Deux tiers des ménages sont abonnés à au moins un grand diffuseur, et 85 % des personnes utilisent un service à la demande chaque mois, contre 67 % qui regardent la télévision en direct, a déclaré le gouvernement.

L'intégration de ces services dans le champ d'application du code de radiodiffusion de l'autorité de régulation Ofcom permettrait de protéger le public contre les contenus préjudiciables et de garantir la fourniture de services d'accessibilité tels que les sous-titres, a-t-il déclaré.

Les services de streaming comptant plus de 500 000 utilisateurs britanniques devront adhérer aux nouvelles normes, qui garantissent notamment que les informations sont rapportées de manière précise et impartiale et que le public est protégé contre les contenus préjudiciables ou offensants.

L'Ofcom aura le pouvoir d'enquêter et de prendre des mesures s'il estime qu'il y a eu violation du code, a-t-il déclaré.

