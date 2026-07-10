Le Royaume-Uni va réglementer les fournisseurs de services cloud tels que Microsoft, Google et d'autres afin de préserver la stabilité financière

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du paragraphe 1, ajout de contexte et de détails dans les paragraphes 2 et 5 à 7)

Le Royaume-Uni a désigné les fournisseurs de services cloud Microsoft MSFT.O , Google

GOOGL.O , Amazon AMZN.O et Oracle ORCL.N comme fournisseurs tiers essentiels pour son secteur financier, les plaçant ainsi sous surveillance réglementaire directe.

Cette mesure vise à renforcer la résilience des établissements financiers en réduisant le risque de perturbations à grande échelle dues à des cyberattaques ou à des pannes technologiques.

“Alors que les banques, les assureurs et les infrastructures des marchés financiers dépendent de plus en plus des services cloud, une perturbation chez un fournisseur majeur pourrait affecter plusieurs entreprises simultanément, ce qui pourrait avoir des répercussions sur les services dont dépendent les clients”, a déclaré le gouvernement dans un communiqué publié vendredi.

Le gouvernement a désigné Microsoft Ireland Operations Ltd, Google Cloud EMEA Ltd, Amazon Web Services EMEA SARL et Oracle Corporation UK Ltd comme tiers essentiels, avec effet au 13 juillet.

Ces entreprises seront supervisées conjointement par la Banque d’Angleterre, l’Autorité de régulation prudentielle et l’Autorité de conduite financière. Elles seront tenues de se soumettre à des tests de résilience, de réaliser régulièrement des auto-évaluations et de signaler tout incident majeur.

L’approche britannique contraste avec celle de l’Union européenne, qui a désigné en novembre 19 entreprises de technologie et de services dans le cadre d’un dispositif similaire.

Un porte-parole de Google Cloud a déclaré: “Grâce à une mise en œuvre efficace et à un engagement significatif du secteur, ce nouveau cadre relatif aux tiers critiques peut renforcer la résilience à long terme de l’écosystème financier britannique et améliorer la compréhension, la transparence et la confiance entre toutes les parties.”