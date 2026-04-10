Le Royaume-Uni va organiser de nouvelles discussions sur le détroit d'Ormuz la semaine prochaine, selon un fonctionnaire

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La Grande-Bretagne organisera la semaine prochaine une nouvelle série de discussions avec ses alliés sur les moyens de libérer le détroit d'Ormuz pour la navigation sans avoir à payer de péage à l'Iran, a déclaré vendredi un responsable britannique ayant connaissance des discussions prévues.

Des fonctionnaires du ministère britannique des affaires étrangères devraient rencontrer leurs homologues des pays qui ont pris part aux discussions du 2 avril, sous la direction de la ministre britannique des affaires étrangères, Yvette Cooper, a déclaré le fonctionnaire, sous couvert d'anonymat.

Les discussions porteront sur des mesures économiques et politiques coordonnées, y compris d'éventuelles sanctions, et sur les moyens d'obtenir la libération des milliers de navires et de marins piégés dans le détroit, a précisé le fonctionnaire.