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Le Royaume-Uni sort le chéquier pour moderniser son armée
information fournie par Zonebourse 30/06/2026 à 12:37

Le gouvernement britannique renforce son effort de défense avec un plan d'investissement de 15 MdsGBP destiné à accélérer la modernisation des équipements militaires, soutenir l'industrie nationale et répondre aux nouveaux enjeux sécuritaires.

Le gouvernement britannique annonce un financement supplémentaire de 15 MdsGBP pour la défense, portant le plan d'investissement à 298 MdsGBP sur les quatre prochaines années. Les dépenses annuelles de défense atteindraient ainsi près de 80 MdsGBP d'ici 2029, soit 2,7% du PIB, contre 54 MdsGBP auparavant.

Le programme prévoit notamment plus de 63 MdsGBP pour la dissuasion nucléaire, plus de 8 MdsGBP pour le programme d'avion de combat GCAP (Global Combat Air Programme), développé avec le Japon et l'Italie, dont les principaux industriels sont notamment BAE Systems, Leonardo et Rolls-Royce, ainsi que l'achat de 12 avions de combat F-35A auprès de Lockheed Martin.

Le plan comprend également plus de 5 MdsGBP pour les drones, près de 2 MdsGBP pour un nouveau réseau numérique de ciblage intégrant l'intelligence artificielle, 11 MdsGBP pour les munitions et armements et 790 MGBP pour renforcer la défense aérienne et antimissile.

Les investissements incluent aussi le financement des sous-marins Dreadnought et SSN-AUKUS, programmes dont BAE Systems, Rolls-Royce et Babcock International sont des acteurs industriels majeurs.

Selon le gouvernement, ces investissements devraient créer près de 60 000 emplois supplémentaires d'ici la fin de la décennie et porter à plus de 500 000 le nombre d'emplois soutenus par les dépenses de défense au Royaume-Uni.

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