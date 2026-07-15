Le Royaume-Uni prévoit d'instaurer un couvre-feu sur les réseaux sociaux à minuit pour les adolescents âgés de 16 à 17 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le ministre affirme que les entreprises technologiques doivent mettre en œuvre ces mesures restrictives

* Les grands réseaux sociaux n'ont pas immédiatement réagi

* Cette mesure reflète les préoccupations concernant la sécurité des jeunes en ligne

(Modification du paragraphe 1; ajout des commentaires du ministre chargé de la sécurité en ligne aux paragraphes 6 à 8 et des critiques de l'opposition aux paragraphes 9 à 10) par Muvija M

En Grande-Bretagne, les adolescents plus âgés devront modifier les paramètres de leurs applications de réseaux sociaux pour pouvoir les utiliser après minuit, conformément aux nouvelles règles de protection prévues par le gouvernement.

Un mois après avoir annoncé son intention d’instaurer une interdiction générale de l’accès aux réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 16 ans, le gouvernement a déclaré mardi qu’il prévoyait également un couvre-feu nocturne par défaut pour les jeunes âgés de 16 et 17 ans.

Les utilisateurs concernés ne pourraient plus utiliser ces applications entre minuit et 6 heures du matin, à moins de modifier le paramètre par défaut. Les fonctionnalités conçues pour inciter les utilisateurs à continuer de faire défiler le fil d’actualité seraient également désactivées par défaut.

Ces restrictions soulignent les préoccupations mondiales des parents et des décideurs politiques concernant la protection des jeunes contre les effets néfastes des réseaux sociaux sur leur santé mentale et physique.

“Ces mesures seront essentielles pour aider les jeunes à bénéficier du sommeil dont ils ont besoin, à se concentrer sur leurs études et à passer davantage de temps de qualité avec leur famille et leurs amis”, a déclaré la ministre chargée des technologies, Liz Kendall.

Le ministre chargé de la sécurité en ligne, Kanishka Narayan, a indiqué que les entreprises technologiques seraient légalement tenues de mettre en œuvre ce couvre-feu.

“Nous obligeons les entreprises technologiques à le faire”, a-t-il déclaré mercredi à la radio LBC.

Il a ajouté que ces entreprises avaient la responsabilité de mettre en place des contrôles d’âge plus rigoureux et que celles qui ne s’y conformeraient pas s’exposeraient à des “sanctions réglementaires très sévères”.

Meta, propriétaire d’Instagram, ByteDance, société mère de TikTok, et Google, propriétaire de YouTube, n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant ces restrictions.

Laura Trott, responsable de la politique éducative au sein du Parti conservateur (opposition), a qualifié ces projets de “pagaille”.

“Soit ils estiment que les jeunes de 16 et 17 ans devraient être présents sur les réseaux sociaux, soit ils ne le pensent pas, mais des couvre-feux qu’ils peuvent simplement désactiver ne serviront à rien”, a-t-elle déclaré.

La première série de réglementations sur les restrictions relatives aux réseaux sociaux sera présentée au Parlement d’ici la fin de l’année, et les mesures devraient entrer en vigueur au printemps 2027, a indiqué le gouvernement.

Une équipe ayant conseillé l’Australie — premier pays à avoir interdit les réseaux sociaux aux enfants — a constaté que les plateformes en ligne butaient dès la toute première étape de la mise en œuvre des contrôles de vérification de l’âge, rendant ainsi l’interdiction inefficace.

Google et TikTok ont, le mois dernier, réglé séparément un litige aux États-Unis intenté par un mineur qui affirmait que les réseaux sociaux avaient nui à sa santé mentale.