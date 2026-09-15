Le Royaume-Uni, les États-Unis et les Pays-Bas publient un avis concernant un logiciel espion lié à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour pour inclure la réponse du FBI au paragraphe 6)

La Grande-Bretagne, les États-Unis et les Pays-Bas ont publié mardi un avis conjoint sur la cybersécurité détaillant un logiciel espion qui, selon eux, est utilisé par des acteurs liés à l’État iranien pour cibler des dissidents, des militants et des journalistes.

Le Centre national de cybersécurité britannique a déclaré que des cyberacteurs liés à l'État iranien avaient utilisé une famille de logiciels espions connue sous le nom de « CHOSEN BRICK » pour voler des e-mails, des messages et d'autres informations sensibles par le biais de campagnes de « spear-phishing » sur des plateformes de messagerie telles que WhatsApp et Telegram.

« Les détails de cette campagne cybernétique révèlent comment l’Iran utilise sans scrupules la surveillance numérique pour atteindre son objectif de répression des détracteurs du régime, en volant des e-mails et des messages et en accédant aux appareils », a déclaré Paul Chichester, directeur des opérations du NCSC, dans un communiqué.

L’ambassade d’Iran à Londres n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Selon l’alerte, ce logiciel malveillant peut collecter des informations à partir des listes de contacts, des e-mails et des comptes de réseaux sociaux, capturer le contenu de l’écran et accéder au microphone d’un appareil. Le NCSC a indiqué que les données personnelles de certaines victimes étaient par la suite apparues sur des sites de divulgation pro-iraniens. Le FBI, dans son propre avis , a indiqué que le ministère iranien du Renseignement et de la Sécurité (MOIS) utilisait ce logiciel malveillant pour « collecter des renseignements, provoquer des fuites de données et nuire à la réputation de ses cibles ».

Le FBI n’a pas souhaité donner plus de détails sur le nombre de personnes ayant été ciblées par ce logiciel malveillant, ni sur leur localisation.

Le NCSC a indiqué que les attaquants se faisaient souvent passer pour des contacts de confiance sur des applications de messagerie et adaptaient leur approche à chaque cible. Dans certains cas, a-t-il précisé, ils utilisaient de faux documents, notamment des résultats d’IRM falsifiés, pour persuader les victimes de télécharger le logiciel malveillant.

Le NCSC, en collaboration avec le FBI et les services de renseignement néerlandais (AIVD), a déclaré que l’Iran recourait « presque certainement » à des cyberopérations pour réprimer les personnes qu’il considère comme des menaces.

L’avis du FBI précise qu’il s’agit d’une mise à jour d’une alerte datant de mars 2026 décrivant les efforts présumés du MOIS visant à utiliser ce logiciel malveillant pour collecter des données sur des cibles, alerte qui avait ensuite été publiée en ligne par un pirate informatique connu sous le nom de « Handala Hack ».

Handala a pris pour cible plusieurs entreprises et particuliers américains depuis le début de la guerre en Iran, notamment lors d’une cyberattaque destructrice contre Stryker SYK.N , un fournisseur de matériel et de services médicaux basé dans le Michigan, en mars, ainsi que lors de la fuite des e-mails personnels du directeur du FBI, Kash Patel, plus tard dans le même mois.

Handala n'a pas répondu mardi à une demande de commentaire envoyée par e-mail.