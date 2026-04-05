Le Royaume-Uni encourage les efforts d'expansion d'Anthropic après l'affrontement avec les États-Unis en matière de défense, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Grande-Bretagne tente d'inciter Anthropic à étendre sa présence dans le pays, afin de tirer parti de la lutte entre le fabricant de l'application d'intelligence artificielle Claude et le ministère américain de la défense, a déclaré le Financial Times dimanche.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du FT.
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