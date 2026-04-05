 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Royaume-Uni encourage les efforts d'expansion d'Anthropic après l'affrontement avec les États-Unis en matière de défense, selon le FT
information fournie par Reuters 05/04/2026 à 06:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Grande-Bretagne tente d'inciter Anthropic à étendre sa présence dans le pays, afin de tirer parti de la lutte entre le fabricant de l'application d'intelligence artificielle Claude et le ministère américain de la défense, a déclaré le Financial Times dimanche.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement le rapport du FT.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank