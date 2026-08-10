Le Royaume-Uni donne son feu vert au médicament contre l'obésité de Lilly

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L'agence britannique de réglementation des médicaments a autorisé lundi le comprimé Foundayo d'Eli Lilly

LLY.N pour la gestion du poids et le diabète de type 2, devenant ainsi le premier pays d'Europe à prendre cette décision.