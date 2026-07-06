Le Royaume-Uni devrait envisager de réglementer les modèles d'IA, déclare un responsable de la FCA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Phoebe Seers

Le Royaume-Uni devrait examiner s’il convient de réglementer les grands modèles linguistiques tels que ChatGPT, Claude et Gemini en tant qu’outils d’IA à usage général, car ils influencent de plus en plus les décisions financières des consommateurs, a déclaré lundi un haut responsable. Sheldon Mills, directeur exécutif de la Financial Conduct Authority (FCA), a également indiqué que la réglementation actuelle devra évoluer, car la dépendance des entreprises vis-à-vis d’une poignée de fournisseurs technologiques engendre des risques potentiels à l’échelle du système.

L’analyse de M. Mills concernant l’impact de l’IA sur le secteur financier intervient alors que les régulateurs du monde entier sont confrontés aux conséquences de l’IA, qu’il s’agisse des risques cybernétiques et opérationnels associés aux modèles d’IA de pointe tels que Mythos d’Anthropic, ou des défis posés par le déploiement de systèmes autonomes capables d’agir avec une intervention humaine limitée.

Il a souligné l’utilisation croissante des grands modèles linguistiques à usage général par les consommateurs. L’étude a révélé que plus d’un quart des consommateurs britanniques font confiance à des outils tels que ChatGPT d’OpenAI , Claude d’Anthropic et Gemini de Google GOOGL.O pour obtenir des conseils financiers, bien qu’ils soient peu conscients du fait que les protections applicables aux services financiers réglementés ne s’étendent pas à ces services.

OpenAI, Anthropic et Google n’ont pas pu être joints immédiatement pour commenter ces informations.

M. Mills a recommandé à la FCA d’examiner, dans les trois à six prochains mois, s’il convient de « sécuriser et d’adapter » le périmètre réglementaire en évaluant l’ampleur, la nature et l’impact des modèles à usage général qui se situent actuellement en dehors de celui-ci.

« Nous devons suivre le rythme d’un environnement en mutation rapide et de l’approche fondée sur des principes et axée sur les résultats que nous avons adoptée en matière d’IA », a déclaré Ashley Alder, président de la FCA.

RISQUE DE CONCENTRATION

Une récente enquête a révélé que 81 % des entreprises financières à l’échelle mondiale adoptaient l’IA à un certain niveau, 40 % d’entre elles se trouvant à des stades plus avancés de déploiement ou de transformation.

Si la plupart des cas d’utilisation restent concentrés dans les fonctions de back-office à faible risque, les entreprises britanniques déploient de plus en plus l’IA dans des rôles en contact avec la clientèle, notamment pour le traitement des réclamations et la fourniture de conseils en investissement .

L’étude de Mills met également en garde contre le fait que l’adoption généralisée de l’IA par le secteur financier pourrait rendre les entreprises dépendantes d’un petit nombre de fournisseurs de technologies pour des capacités opérationnelles critiques.

Le fait de s'appuyer tous sur les mêmes modèles, les mêmes fournisseurs de cloud ou la même infrastructure technologique pourrait entraîner des comportements corrélés, un effet de mimétisme et des points de défaillance communs à l'ensemble du système financier, précise-t-elle.