Le Royaume-Uni consacre 254 millions de dollars au programme de missiles de frappe de précision à longue portée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du communiqué et des informations générales sur l'OTAN)

La Grande-Bretagne a annoncé mardi qu'elle renforcerait les capacités à longue portée de son armée en consacrant 190 millions de livres sterling (254,22 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars) au programme de missile de frappe de précision (PrSM), afin d'acquérir une arme capable de neutraliser des cibles situées jusqu'à 500 kilomètres de distance.

Le Premier ministre sortant du pays, Keir Starmer, participe ce mardi au sommet de l’OTAN à Ankara, où il souhaite convaincre le président américain Donald Trump et les autres pays de l’alliance militaire occidentale que les dépenses de défense du Royaume-Uni vont dans la bonne direction.

L'acquisition des PrSM renforcera la contribution de la Grande-Bretagne à la dissuasion de l'OTAN, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans un communiqué, ajoutant que les premières livraisons pourraient avoir lieu en 2027.

Cette acquisition a été financée par le Plan d’investissement de la défense britannique, qui a été critiqué pour ne pas avoir tracé la voie permettant d’atteindre l’objectif de 3,5% du PIB consacré à la défense de base, un objectif fixé l’année dernière par l’OTAN après que Donald Trump eut déclaré que l’Europe devait dépenser davantage pour assurer sa propre défense.

Ces missiles balistiques supersoniques de nouvelle génération sont construits par Lockheed Martin LMT.N et le programme est le fruit d’une collaboration entre les États-Unis et l’Australie. Le Royaume-Uni a indiqué qu’il pourrait se joindre aux travaux visant à perfectionner ce missile à l’avenir.

Le Royaume-Uni reste engagé dans d’autres projets d’armement avec ses partenaires européens, tels que le “Deep Precision Strike” et l’“European Long Range Strike Approach”, précise le communiqué.

(1 dollar = 0,7474 livre)