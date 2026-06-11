Le Royaume-Uni autorise le médicament amaigrissant de Novo afin de s'ouvrir une brèche sur le marché européen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de graphiques, de commentaires de médecins aux paragraphes 7 et 8, ainsi que de précisions sur le marché britannique tout au long du texte) par Bhanvi Satija et Christy Santhosh

L'autorité britannique de réglementation des médicaments a approuvé jeudi le comprimé amaigrissant «

NOVOb.CO » de Novo Nordisk, faisant du Royaume-Uni le premier marché européen où les patients peuvent accéder à ce traitement oral et donnant un coup de pouce au laboratoire danois alors qu'il affronte son rival américain Eli Lilly LLY.N .

Cette autorisation offre à plus de 10 millions de personnes souffrant d'obésité au Royaume-Uni une alternative aux injections, alors que les laboratoires pharmaceutiques se livrent à une course effrénée pour étendre l'utilisation de ces médicaments qui ont transformé le traitement de l'obésité et redessiné l'industrie pharmaceutique mondiale.

La pilule contient du sémaglutide, le même principe actif que celui des médicaments injectables à succès de Novo, Wegovy pour la perte de poids et Ozempic pour le diabète.

Novo a obtenu une autorisation anticipée aux États-Unis pour son comprimé amaigrissant et l'a lancé sur ce marché cette année. Lilly a rapidement emboîté le pas avec son médicament oral, Foundayo, après avoir reçu l'autorisation réglementaire en avril.

Les deux laboratoires estiment que les comprimés pourraient séduire les patients réticents à l'idée des injections, alors que les entreprises se livrent concurrence sur le marché en pleine expansion des médicaments contre l'obésité. Les analystes s'attendent à ce que ce marché dépasse les 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030.

« Pour certaines personnes, une formulation orale peut rendre le traitement plus acceptable que les thérapies injectables », a déclaré le Dr Marie Spreckley de l’université de Cambridge, ajoutant que le comprimé doit être pris à jeun et 30 minutes avant de manger.

« Les questions clés portent désormais sur l'accès, l'adoption, l'observance à long terme et la meilleure façon d'intégrer ce traitement dans les parcours de soins courants », a-t-elle déclaré.

MARCHÉ PRIVÉ

Environ 2,4 millions de personnes au Royaume-Uni ont utilisé des médicaments à base de GLP-1 l'année dernière. Seules environ 200 000 d'entre elles ont eu accès au traitement par le biais du National Health Service (NHS), le système de santé public, selon les données d'IQVIA. Les autres se sont procuré ces médicaments dans le secteur privé, où ils peuvent coûter des centaines de livres par mois.

L'Institut national britannique pour l'excellence en matière de santé et de soins (NICE) doit évaluer le comprimé avant qu'il ne puisse être disponible au sein du NHS.

D'ici là, les patients peuvent se procurer le comprimé Wegovy auprès de prestataires privés, qui en fixeront le prix, a indiqué Novo.

Un porte-parole du NICE a déclaré que l'agence était en discussions actives avec Novo, mais que la société devait encore présenter des données probantes pour que l'institut puisse émettre une recommandation.

« Les GLP-1 oraux permettront à davantage de personnes de suivre un traitement et offriront un plus grand choix aux patients, mais ce ne sont pas des remèdes miracles », a déclaré Danielle Brightman, directrice clinique de la plateforme privée de santé numérique britannique Numan.