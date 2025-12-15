Le Royaume-Uni approuve le médicament de GSK contre l'asthme administré deux fois par an

Le régulateur britannique de la santé a approuvé lundi le médicament bi-annuel de GSK GSK.L comme traitement d'appoint de l'asthme chez les patients âgés de 12 ans et plus, ainsi que d'une maladie inflammatoire chronique des sinus chez les adultes.

Le médicament, connu sous le nom d'Exdensur, est administré par injection sous la peau une fois tous les six mois.

Il est autorisé pour les patients dont les symptômes ne sont pas suffisamment contrôlés malgré un traitement standard, y compris la chirurgie dans le cas de rhinosinusite chronique avec polypes nasaux, qui sont des excroissances non cancéreuses.

L'autorisation britannique est la première pour ce médicament, qui fait également l'objet d'un examen par la FDA américaine et dont la décision est attendue pour le 16 décembre.

L'asthme est une maladie qui provoque un gonflement des voies respiratoires dans les poumons, rendant la respiration difficile, tandis que la rhinosinusite chronique sévère est une inflammation du nez et des sinus paranasaux dont les symptômes persistent pendant plus de 12 semaines.

Le médicament cible l'interleukine-5, une protéine de signalisation immunitaire clé, pour réduire l'inflammation provoquée par les éosinophiles - un processus au cours duquel les globules blancs en excès s'accumulent dans les voies respiratoires, aggravant les symptômes de l'asthme. La réduction de cette inflammation permet de faciliter la respiration et de réduire les poussées d'asthme.