Le Royaume-Uni annonce une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans

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* Le Royaume-Uni a mené une consultation sur la réduction des méfaits des réseaux sociaux

* Le Premier ministre Starmer affirme que les parents soutiennent une interdiction pour les moins de 16 ans

* Il évoque les inquiétudes concernant l'impact des réseaux sociaux sur la santé mentale

* Starmer estime que l'interdiction devrait entrer en vigueur au printemps prochain

par Paul Sandle et Sarah Young

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a déclaré lundi qu’il interdirait l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 16 ans et imposerait des restrictions aux plateformes de jeux vidéo et de streaming en direct, dans le cadre d’une riposte contre les géants de la tech qui va plus loin que celle de tout autre pays. Ces changements radicaux « rendront leur enfance aux enfants », a déclaré M. Starmer, en présentant des mesures visant des plateformes telles que Snapchat, TikTok et Instagram, ainsi que les sites de jeux vidéo permettant à des inconnus de communiquer avec des enfants.

« Il est clair pour moi qu'une interdiction totale est le bon choix », a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse.

« Cela fera une énorme différence, cela rendra nos enfants plus en sécurité, cela les rendra plus heureux, cela leur donnera plus de temps, plus de sécurité, plus de liberté pour grandir, plus d’opportunités. »

La Grande-Bretagne s'inspirera du modèle australien, qui a promulgué une interdiction en décembre dernier, a indiqué le gouvernement.

Cette interdiction s'appliquera à des plateformes telles que YouTube, Facebook et X, mais les services de messagerie comme WhatsApp et Signal ne seront pas concernés. La Grande-Bretagne mettra égalementen place des « mesures de blocage à la pointe de la technologie » sur les fonctionnalités préjudiciables telles que la diffusion en direct et la communication entre des inconnus et des enfants de moins de 16 ans.

« Y a-t-il une situation dans le monde réel où vous laisseriez simplement votre enfant se retrouver seul avec un inconnu, un adulte dont vous ne savez absolument rien? Non, c’est pourquoi nous prenons des mesures à ce sujet », a déclaré M. Starmer.

UNE INTERDICTION EN VIGUEUR D'ICI LE PRINTEMPS PROCHAIN?

Le gouvernement dispose déjà des pouvoirs nécessaires pour prendre les premières mesures en vue d’une interdiction, a-t-il déclaré, une réglementation devant suivre d’ici la fin de l’année et une interdiction devant entrer en vigueur vers le printemps prochain. Ces dernières années, la Grande-Bretagne a progressivement durci son approche envers les entreprises technologiques, les incitant ou les obligeant à mettre en place une vérification de l’âge, à adapter leurs algorithmes et, plus récemment, à empêcher les enfants de diffuser des images de nudité prises avec des téléphones portables. Mais face à une prise de conscience croissante des risques pour la santé mentale liés au fait que les enfants passent trop de temps en ligne, M. Starmer a décidé d’aller plus loin après s’être entretenu avec des parents et avoir examiné les données provenant d’Australie. Starmer, qui devrait faire face à une contestation de son leadership dans les semaines à venir, a déclaré que les gens attendaient à juste titre des mesures concrètes.

L'Australie a été le premier pays à interdire les réseaux sociaux aux enfants de moins de 16 ans, leur bloquant l'accès en décembre dernier à des plateformes telles que TikTok, YouTube ( GOOGL.O ) d'Alphabet et Instagram et Facebook ( META.O ) de Meta. Depuis lors, de nombreux pays ont déclaré vouloir réglementer l'accès aux réseaux sociaux face aux inquiétudes croissantes concernant leur impact sur la santé et la sécurité des enfants.

LARGES CONSULTATIONS

Le Royaume-Uni a consulté des enseignants, des parents et des jeunes sur de nouvelles restrictions, notamment une éventuelle interdiction pour les moins de 16 ans, ainsi que des couvre-feux, des limites de temps d'utilisation des applications et des restrictions sur ce que le gouvernement a qualifié de fonctionnalités addictives.

Elle a reçu plus de 116 000 réponses de la part de parents, du secteur et de jeunes. Plus de 83 % des parents ayant répondu ont déclaré que les risques liés aux réseaux sociaux l'emportaient sur les avantages, tandis que 90 % se sont prononcés en faveur d'un âge minimum de 16 ans pour accéder aux plateformes de réseaux sociaux. Alors que de nombreux parents et responsables politiques soutiennent une interdiction, certains psychologues et chercheurs ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve que cela fonctionnerait, et un groupe d'écoliers londoniens a déclaré à Reuters qu'ils entretenaient une relation ambivalente avec la technologie.