Le Royaume-Uni annonce la création d'une équipe d'IA soutenue par Meta pour améliorer les services publics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement britannique a annoncé mardi qu'il avait recruté une équipe de spécialistes de l'intelligence artificielle pour construire des outils d'IA afin d'améliorer les transports, la sécurité publique et la défense, grâce à un financement de Meta META.O .

Le Premier ministre Keir Starmer, comme beaucoup d'autres dirigeants dans le monde, cherche à exploiter l'énorme potentiel économique du développement d'une industrie de l'IA et, en même temps, à utiliser la technologie pour améliorer la productivité dans l'ensemble du gouvernement.

Le gouvernement a déclaré que les experts en IA passeraient l'année prochaine à développer des outils open-source pour améliorer la façon dont les autorités entretiennent les routes et les réseaux de transport, gèrent la sécurité publique et prennent des décisions en matière de sécurité nationale.

Le groupe comprend un scientifique de données de l'Institut Alan Turing et des chercheurs universitaires dont l'expertise couvre la vision par ordinateur, l'apprentissage automatique appliqué au secteur public, l'imagerie robotisée et la conception de systèmes d'IA fiables et essentiels à la sécurité.

Le programme se concentrera sur le développement d'une technologie que les organismes publics pourront utiliser sans dépendre de systèmes commerciaux à code source fermé, a-t-il ajouté.

Meta, qui a annoncé le financement du projet en juillet de l'année dernière, a déclaré à l'époque que les experts utiliseraient des modèles libres comme le système d'intelligence artificielle de Meta, Llama - un grand modèle de langage capable de traiter des données comprenant du texte, de la vidéo, des images et de l'audio.

Le gouvernement a également indiqué que les outils construits à l'aide de ces modèles lui appartiendraient, ce qui permettrait aux services de conserver les données sensibles en interne et d'adapter la technologie en fonction des besoins.