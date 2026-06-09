Le Royaume-Uni a émis pour 9 milliards de livres sterling d'obligations d'État à 15 ans, offrant un rendement record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec la déclaration du Bureau de gestion de la dette)

La Grande-Bretagne a vendu mardi 9 milliards de livres sterling (12,04 milliards de dollars) d'obligations d'État à 15 ans lors d'une vente syndiquée, a indiqué l'agence de gestion de la dette du pays, mais le rendement qui sera versé aux investisseurs est l'un des plus élevés jamais enregistrés, alors que le coût d'emprunt de l'État augmente.

La dette a été émise avec un rendement de 5,3454%, le plus élevé jamais enregistré pour un gilt à 15 ans vendu par syndication depuis la création du Debt Management Office britannique en 1998, et qui n'a été dépassé qu'à quelques reprises lors de ventes de gilts à différentes échéances.

Le rendement de l' GBT5Q41= GB15YT=RR , à échéance janvier 2041, a fortement augmenté par rapport aux 4,957% enregistrés lors de sa dernière vente par syndication en janvier, avant que la guerre en Iran ne fasse grimper les coûts d'emprunt en Grande-Bretagne et ailleurs, en raison des craintes d'une hausse de l'inflation.

Le mois dernier, le rendement de ce gilt sur le marché secondaire a dépassé 5,6%, le plus haut niveau pour un gilt à 15 ans depuis août 1998.

Les investisseurs ont soumis 115,8 milliards de livres sterling d'ordres pour ce gilt lors de la syndication de mardi, a indiqué le DMO, reproduisant ainsi la tendance observée lors des syndications de gilts consistant à passer des ordres représentant plusieurs fois la valeur du montant susceptible d'être vendu.

“La transaction d'aujourd'hui démontre une nouvelle fois la résilience du marché des gilts, malgré le contexte de volatilité des marchés mondiaux”, a déclaré Jessica Pulay, directrice générale du DMO.

Les investisseurs nationaux ont représenté 67% de la demande, un chiffre similaire à celui de la dernière vente en janvier mais relativement faible par rapport aux normes historiques des placements, ce qui témoigne du rôle accru des investisseurs étrangers dans le financement des emprunts du gouvernement britannique.

Citi, Deutsche Bank, J.P. Morgan, RBC Capital Markets et Lloyds ont agi en tant que co-chefs de file pour cette transaction.

En janvier , le DMO a vendu 7,5 milliards de livres sterling de la même obligation, trois mois après une première vente de 9 milliards de livres sterling également via une syndication, cherchant ainsi à établir son statut de nouvelle référence à 15 ans sur la courbe des gilts. (1 $ = 0,7473 livre)