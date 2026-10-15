Le rouge l'emporte en Europe dans le sillage de Wall Street

Si Paris se hisse dans le vert ( 0,3%, à 7 894 points pour le CAC 40), aidée par une détente du rendement de l'OAT à 10 ans, à 4,77%, c'est le rouge qui prédomine en Europe (-0,6% pour l'Euro Stoxx 50), dans le sillage des indices actions américains la veille (-1,1% pour le S&P 500, -2% pour le Nasdaq 100).

"Les marchés viennent de traverser 24 heures extrêmement mouvementées, la publication d'un indice des prix à la consommation (CPI) américain supérieur aux attentes ayant été suivie d'une montée des inquiétudes concernant les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA)", rappelle Deutsche Bank ce matin.

"Cette évolution se reflète notamment dans le spectaculaire retournement des rendements obligataires", pointe la banque allemande, notant que le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a d'abord bondi à 5,33% après la publication du CPI, avant d'effacer l'intégralité de cette hausse pour clôturer à 5,19%, puis de tomber encore à 5,10% actuellement.

"Sur les marchés actions, ces développements ont entraîné un repli de 1,11% du S&P 500, sa pire performance depuis juillet, tandis que les contrats à terme sur l'indice cèdent encore 0,50% ce matin. Par ailleurs, les marchés asiatiques ont subi une vague massive de ventes pendant la nuit, avec des chutes de 7,04% du KOSPI et de 5,08% du Nikkei", poursuit-elle.

Une accélération préoccupante de l'inflation américaine

Les marchés ont pâti d'une accélération plus forte que prévu de l'inflation américaine en septembre, à 3,7% en données totales et à 2,6% en données sous-jacentes. "Cela fait plus de cinq ans et demi que l'inflation est au-dessus de la cible de la Fed", soulignait Bastien Drut, responsable de la stratégie et de l'analyse chez CPRAM.

"Même si la hausse de l'inflation cette année s'explique essentiellement par la hausse des prix de l'énergie, l'inflation sous-jacente ne montre toujours pas de véritable signe de baisse : c'est la mauvaise surprise de ce rapport", mettait-il en avant, estimant que ce rapport maintient ainsi la pression sur la banque centrale américaine.

"Les chiffres de septembre ne sont probablement pas suffisants pour que la Fed procède à deux hausses consécutives lors de la réunion du FOMC d'octobre", tempérait cependant Jeff Schulze, head investment strategist du Franklin Templeton Institute, rappelant de récents propos accommodants de la part de responsables de l'institution monétaire.

De nombreuses données encore attendues aux États-Unis

L'après-midi s'annonce particulièrement riche en données macroéconomiques américaines, avec notamment les ventes de détail et les prix à la production pour septembre, les inscriptions hebdomadaires au chômage et l'indice d'activité "Empire State" de la Fed de New York.

En attendant, sur le front des statistiques européennes, les prix à la consommation en France ont finalement augmenté de 3,1% le mois dernier, après une hausse de 2,4% en août, d'après l'INSEE, qui a ainsi relevé de 0,1 point son estimation provisoire pour septembre.

Au Royaume-Uni, l'ONS a fait état d'une croissance de 0,8% de la production industrielle en août par rapport au mois précédent (dont 1,2% pour l'industrie manufacturière proprement dite), ainsi que d'un léger repli du déficit commercial, de 0,2 MdGBP, pour s'établir à 19,8 MdsGBP.

Les valeurs en mouvement en Europe

Dans l'actualité des valeurs, Pernod Ricard progresse de 0,9% et surperforme ainsi le CAC 40, après le point d'activité du géant des spiritueux pour son 1er trimestre de l'exercice 2026/27, marqué par une baisse limitée de son chiffre d'affaires en organique (-0,9%).

GL events se distingue bien plus nettement sur la cote parisienne, s'envolant de 20% dans le sillage d'une croissance vigoureuse affichée par le spécialiste de l'événementiel au 3e trimestre, lui permettant de relever ses objectifs pour l'ensemble de l'année en cours.

Ailleurs en Europe, Ericsson bondit de 8,5% à Stockholm, salué pour une publication trimestrielle sensiblement meilleure que prévu, ainsi que pour l'annonce d'un plan de simplification de la structure du groupe "afin de mieux servir les clients, de tirer parti des capacités de R&D et de favoriser une plus grande efficacité".