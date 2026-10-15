France : l'inflation à 3,1 % sur un an en septembre, au plus haut depuis janvier 2024

( AFP / SEBASTIEN DUPUY )

L'inflation a atteint 3,1 % sur un an en septembre en France, selon les résultats définitifs publiés jeudi par l'Insee, un chiffre révisé en hausse de 0,1 point par rapport à l'estimation provisoire publiée fin septembre, et un plus haut depuis janvier 2024.

Sur un mois, le recul de 0,3 % des prix est confirmé en septembre, après une hausse de 0,7 % en août, sous l'effet notamment du reflux saisonnier des prix des services liés au tourisme et aux transports.

La progression des prix sur un an est principalement alimentée par l'énergie, dont les tarifs ont bondi de 21,3 % après une hausse de 16,7 % en août.

Les prix des produits pétroliers ont notamment grimpé de 36,2 % après +28,7 % en août : le gazole a augmenté de 44,1 % après +36,4 % en août, l'essence de 25,7 % après +19,1 % et les combustibles liquides de 64,6 % après +47,8 %. Les prix du gaz ont augmenté de 19,0 % (après +14,3 % en août) tandis que la hausse de l'électricité a été limitée à 1,4 % (après +1,1%).

Les prix des services ont également accéléré sur un an, de 2,4 % après 1,9 % le mois précédent, sous l'effet en particulier de ceux des services de transport (+5,1 % après + 0,8 %) et particulièrement ceux de l'avion (+ 10 % après + 1,7 %).

Ceux de l'alimentation ont progressé de 1,4 % après 1,1 % en août. Les prix des produits manufacturés sont restés orientés à la baisse, reculant de 0,3 % en septembre après - 0,4% en août.

L'inflation sous-jacente, qui exclut les prix les plus volatils comme ceux de l'énergie, s'établit à +1,5 % en septembre, après +1,1 % en août.

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), qui permet les comparaisons entre pays européens, se replie de 0,3 % sur un mois, après +0,7 % en août. Sur un an, il est en hausse de 3,4 %, après +2,6 % en août.