Le rouble remonte après une baisse du principal taux directeur russe
information fournie par AOF 12/09/2025 à 17:00

(AOF) - Avant la Réserve fédérale américaine en milieu de semaine prochaine, la Banque de Russie a rendu son verdict sur ses taux. Elle a décidé d’abaisser son principal taux directeur de 100 points de base, le portant à 17 %. Elle précise que l’économie russe poursuit son retour à une croissance équilibrée avant d’ajouter qu’elle maintiendra des conditions monétaires aussi strictes que nécessaires pour ramener l’inflation à son objectif en 2026. Selon les prévisions de la Banque de Russie, l’inflation devrait baisser cette année pour se situer entre 6 et 7 %, avant de descendre à 4 % en 2026.

Selon les prévisions de la Banque de Russie, l'inflation devrait baisser cette année pour se situer entre 6 et 7 %, avant de descendre à 4 % en 2026. Sur le marché des changes, le rouble s'est, contre toute attente, renforcé face au billet vert après cette annonce. À 17h, il était en hausse de 0,64 %, à 0,0119 dollar.

Devises
