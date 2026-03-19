Le rôle du Qatar sur le marché mondial du gaz

par Marwa Rashad

LONDRES, 19 mars - Les attaques de missiles iraniens menées depuis mercredi sur les installations au Moyen-Orient ont causé des "dégâts considérables" aux installations de gaz naturel liquéfié (GNL) de QatarEnergy à Ras Laffan, au Qatar.

Ces installations, qui traitent et exportent 20% de l'offre mondiale de GNL, contribuent à faire du Qatar l'un des plus grands producteurs de GNL.

Le pays partage ses gisements de gaz avec l'Iran, pays avec lequel il entretenait des relations amicales jusqu'à présent.

Mais avec le début de l'offensive américaine et israélienne contre Téhéran, le Qatar a suspendu sa production de GNL et a déclaré un cas de force majeure concernant ses exportations de GNL.

Voici en quoi le rôle du Qatar sur les marchés énergétiques mondiaux est central :

QATARENERGY, UN ACTEUR MAJEUR DU GNL

QatarEnergy est le deuxième exportateur mondial de GNL. Il prévoit de porter sa capacité de production à 142 millions de tonnes par an d'ici 2030, contre 77 millions de tonnes par an actuellement. Cela permettrait au groupe de détenir environ un quart du marché mondial et de devenir le deuxième exportateur mondial après les États-Unis.

Les installations de production de GNL, les usines de liquéfaction et les infrastructures d'exportation du Qatar sont presque entièrement concentrées à Ras Laffan, à environ 80 kilomètres au nord-est de Doha.

Toutes les cargaisons de GNL du Qatar doivent quitter le Golfe en passant par le détroit d'Ormuz, fermé de fait par l'Iran.

QatarEnergy approvisionne l'Europe et les marchés asiatiques, avec plus de 80% de ses clients situés en notamment Chine, au Japon, en Inde, en Corée du Sud, au Pakistan.

Les traders estiment que la société fournit 90% à 95% de son gaz dans le cadre de contrats à long terme et 5% à 10% dans le cadre de contrats au comptant.

INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DANS LE GNL

D'autres géants mondiaux de l'énergie, tels qu'ExxonMobil

XOM.N , Shell SHEL.L , TotalEnergies TTEF.PA , Eni ENI.MI ou ConocoPhillips COP.N , sont des investisseurs dans le GNL qatari.

Shell détient notamment une participation de 100% dans Pearl GTL au Qatar, qui a une capacité de traitement pouvant atteindre 1,6 milliard de pieds cubes par jour de gaz de tête de puits, le convertissant en 140.000 barils par jour de gaz liquéfié.

Le groupe britannique détient également une participation de 30% dans une installation de GNL d'une capacité de 7,8 millions de tonnes par an et des participations dans des usines de GNL qui ne sont pas encore en production.

Le géant de l'énergie a déclaré que l'attaque de mercredi contre Ras Laffan avait causé des dégâts à l'installation Pearl GTL. Il a ajouté que l'incendie avait été rapidement maîtrisé, qu'aucun blessé n'était à déplorer et que Pearl se trouvait désormais dans un "état sûr".

Le groupe français TotalEnergies exploite quant à lui le champ pétrolier d'Al-Shaheen par l'intermédiaire de North Oil Company, une coentreprise avec QatarEnergy, dans laquelle TotalEnergies détient 30%.

Enfin, ExxonMobil détient plusieurs participations dans des coentreprises à Ras Laffan.

Outre le GNL, le Qatar est également le deuxième exportateur mondial d'engrais et d'hélium. Le pays produit également d'importantes quantités de gaz de pétrole liquéfié, de propane, de butane et de produits raffinés tels que le diesel à faible teneur en soufre, principalement à partir de ses installations de GTL (liquéfaction du gaz).

(Rédigé par Marwa Rashad et Stephanie Kelly à Londres; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)