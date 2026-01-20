 Aller au contenu principal
Le roi Salmane préside un conseil des ministres après son hospitalisation-TV
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 16:50

Le roi Salmane d'Arabie saoudite, 90 ans, a présidé mardi une réunion du gouvernement quelques jours après son hospitalisation pour des examens médicaux, a rapporté la télévision d'Etat.

Le monarque, dont le pays est le plus grand exportateur de pétrole au monde et un allié majeur des États-Unis au Moyen-Orient, avait été admis vendredi dernier pour une journée dans un hôpital de Riyad.

La télévision saoudienne a diffusé des images datées du 20 janvier montrant le roi présider le conseil des ministres et consulter des dossiers avec ses ministres.

L'Agence de presse saoudienne a rapporté qu'au cours de la réunion, le roi Salmane avait salué le "Conseil de la paix" du président américain Donald Trump, organe qui vise dans un premier temps à mettre fin au conflit dans la bande de Gaza, mais pourrait à l'avenir intervenir pour d'autres conflits.

Le souverain saoudien avait été soigné en 2024 pour une inflammation pulmonaire.

(Reportage Ahmed Elimam, Nayera Abdallah et Tala Ramadan ; rédigé par Ahmed Elimam, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Sophie Louet)

