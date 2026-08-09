Le risque de décès liés aux vagues de chaleur est sous-estimé - DG de Swiss Re

Les autorités n'ont pas su saisir l'ampleur du risque que représentent les vagues de chaleur pour la vie humaine, a déclaré dimanche PDG de la société de réassurance Swiss Re SRENH.S , alors que l'Europe est confrontée à une hausse du nombre de décès liés aux températures estivales extrêmes.

L'Europe, le continent qui se réchauffe le plus rapidement au monde, a enregistré des milliers de décès supplémentaires au cours d'une série de vagues de chaleur, la plupart touchant des personnes âgées de 65 ans et plus.

La France et l'Espagne ont été particulièrement touchées par la canicule ces dernières semaines.

"Le risque lié aux vagues de chaleur et aux décès qui en découlent a été sous-estimé", estime Andreas Berger dans un entretien publié par le journal suisse NZZ am Sonntag.

"Nous devons sensibiliser le public aux dangers qui en découlent", a-t-il ajouté.

Andres Berger a dit qu'il était trop tôt pour se prononcer sur l'impact de cette surmortalité sur les résultats de la société zurichoise.

Swiss Re a fait état jeudi d'une hausse de 9% de son bénéfice net au premier semestre, dépassant les attentes, et le réassureur suisse a indiqué être en bonne voie pour atteindre son objectif financier annuel.

(Dave Graham, Version française Benoit Van Overstraeten)